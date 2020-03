ACTUALIDAD Corte de Apelaciones mantiene en la cárcel a mujer acusada de parricidio

Unión San Felipe deja con gusto a poco al empatar a 1 con Santa Cruz Crónica Mientras gobierno advierte peligro de aglomeraciones, la gente lo ignora por comprar Sebastián Piñera anuncia medidas extraordinarias: Muy contrario a las recomendaciones dadas por el Gobierno de Chile que apuntan a evitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos y privados, las cámaras de Diario El Trabajo registraron este miércoles todo lo contrario en distintos puntos de nuestra ciudad. Nos referimos a las largas filas que se hicieron por parte de personas por ejemplo en La Liquidadora en calle Coimas, en donde cientos de personas ingresaron en grupos de 25 para hacer sus compras, aún así en las filas corrieron el riesgo de contraer el temido virus que tiene de rodillas al mundo entero. Nuestro medio observó durante varios minutos el comportamiento de los clientes, ingresaba un grupo aproximado de 20 personas, compraban sus productos, salían y luego ingresaban más clientes, así durante todo el día. También nuestras cámaras tomaron registro de la gran cantidad de adultos mayores pensionados aglomerados a la entrada de Caja Los Héroes en Coimas con Santo Domingo, en donde se aplicó la misma medida de dejar ingresar a grupos pequeños para retirar su pensión, pero de igual forma el riesgo siguió latente en las filas. De momento no se vieron carabineros ni personal de Salud o del Ejército supervisando estas aglomeraciones, o sea, toda la responsabilidad recae en el ciudadano hasta este momento, hasta que comience a regir el estado de excepción a las cero horas de este jueves 19 de marzo. MENSAJE DE PIÑERA Por su parte el presidente Sebastián Piñera informó públicamente que a la fecha de este miércoles, en nuestro país se registraban casi 180.000 casos de contagios comprobados y más de 7.400 muertos a nivel mundial. «En Chile este martes tuvimos 37 nuevos casos, lo que hace un total de 238 contagios comprobados, ocho pacientes hospitalizados en Unidades de Pacientes Críticos, y gracias a Dios, no hemos debido lamentar aún ninguna muerte (…) Hoy Chile se encuentra en la Etapa 4. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del Coronavirus en nuestro país. Por estas razones, y siguiendo el Plan de Acción diseñado por el Gobierno, con la colaboración de la OMS y la asesoría científica, y ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. Este Estado de Catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0:00 horas del día jueves. Este Estado de Excepción tiene como objetivo anticiparnos y prepararnos para las etapas que vienen en esta pandemia y permitirá: Dar mayor seguridad a nuestros hospitales y todos los sitios de atención de salud. Proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Este Estado de Excepción Constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para la atención y subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública, y limitar el tránsito o locomoción de personas», advirtió Piñera. Roberto González Short Alcalde Freire anuncia medidas ‘especiales’ para personal municipal » Menor de tres años de edad fallece en accidente de tránsito en la ruta 60 CH