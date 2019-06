Milagrosa recuperación experimenta joven catemina que despertó del Coma

Fue dada de alta prácticamente sin secuelas físicas:

Melissa Delgado Julio, de 25 años de edad, sobrevivió a un violento accidente de tránsito en febrero de este año, donde lamentablemente falleció su padre. Actualmente la joven se recupera del trágico hecho en casa de su madre en la comuna de Catemu, brindando una entrevista a Diario El Trabajo.

Con mínimas secuelas físicas y tras una milagrosa recuperación, fue dada de alta la joven de 25 años de edad, Melissa Nicolle Delgado Julio, quien despertó del coma luego de sufrir un violento accidente de tránsito vehicular ocurrido en Linares el 24 de febrero de este año.

Recordar que el accidente ocurrió en circunstancias en que Melissa conducía un vehículo Kía Frontier por la ruta 5 Sur, en dirección a Catemu, acompañada de sus padres, una tía y un primo tras regresar de sus vacaciones desde la Octava región del país.

Desafortunadamente durante el trayecto se produjo una colisión con una camioneta, terminando ambos móviles volcados en la ruta, falleciendo Humberto Delgado Varas, de 47 años de edad, mientras que su hija Melissa fue internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos del Hospital de Talca, permaneciendo en coma.

Durante el paso del tiempo, Melissa logró aferrarse a la vida y salió del coma para iniciar una serie de terapias físicas y psicológicas hasta ser dada de alta por los médicos y regresar a vivir con su madre en la Villa Don Alfonso de la comuna de Catemu.

En entrevista exclusiva concedida a Diario EL Trabajo, logramos conversar con Melissa, quien tras estos casi cuatro meses de lucha por su vida, quiere agradecer a todos quienes rezaron por su salud en las múltiples cadenas de oración convocadas a través de redes sociales.

– ¿Cuál es su actual estado de salud?

– Estoy bien, ya me dieron prácticamente de alta todos los doctores, solo me falta el tema de mi mano para que el doctor me dé el alta en sí. Ya terminé todas las terapias, ya no tengo que ir a ningún doctor más (…) Tuve mucha kinesiología física y pulmonar respiratoria.

– Despierta del coma y se aferra a la vida.

– Sí, eso es lo que me han contado mi familia, porque yo de eso no me acuerdo de nada. Fue difícil en un principio, pero ya estoy muy bien.

– ¿Recuerda algo del accidente?

– No recuerdo nada, recuerdo lo que pasé antes del accidente. Estoy bien apoyada de mi familia, que eso es lo importante.

– Se hicieron múltiples cadenas de oración en su nombre

– Sí, agradecer a toda la gente que rezó por mí, que se preocupó por todo, solamente dar las gracias.

– ¿Se podría decir que quedó con mínimas secuelas?

– Sí porque yo camino bien, ningún tipo de secuelas, lo que más me complicaba era el pulmón porque me costaba respirar, pero ahora no.

– ¿Qué planes se vienen ahora para su futuro?

– Volver a trabajar lo más pronto que se pueda y seguir con mi vida normal.

Pablo Salinas Saldías