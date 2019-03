ACTUALIDAD Millonario robo afectó a local de venta de aperos de huaso en calle Prat

Hoy prepararán juicio oral por homicidio de Susana Sanhueza

Danilo Carrasco ‘La Rompió’ en el Festival de Viña junto al gran Felipe Avello

Corte Apelaciones confirma demolición de campamento minero en Las Tejas

Molestia familiar generó nueva suspensión de preparación de juicio por homicidio de Marjorie Varas

Municipio no realizará cambios en el sentido de tránsito hasta recepción final de las obras que se ejecutan en el centro Policial Millonario robo afectó a local de venta de aperos de huaso en calle Prat Un millón doscientos mil pesos en tres monturas y aperos para huaso fue el botín que logró el o los delincuentes que entraron a robar al local comercial ‘Huaso Lalo’ ubicado en calle Arturo Prat Nro. 632 en pleno centro de San Felipe.

El hecho quedó al descubierto ayer en la mañana, cuando un amigo le avisó al propietario que la cortina del negocio estaba partida por la mitad.

El propietario del establecimiento comercial, Olardo Guerra, indicó a nuestro medio lo siguiente: «Me llama un amigo como a las siete de la mañana más o menos, que habían hecho un forado en la cortina, a lo cual me vine de inmediato. Llegando acá veo el forado en la cortina y de ahí parto de inmediato a Investigaciones a poner la denuncia por robo, a lo que estuve una hora y media por lo menos en Investigaciones, me tomaron una declaración en el mesón después me dijeron que tenía que esperar que salieran de reunión los detectives y ahí me designaban una persona y me venía para acá con la persona que me designaran. Después de una hora y media terminó la reunión y me lleva a la oficina y me pregunta que le especifique, le dije que me habían entrado a robar, me dice: ‘¿Qué le robaron?’, yo le dije que el negocio no lo he querido abrir hasta no hacer la denuncia… ‘No po -me dijeron- tiene que hacer el catastro de lo que le robaron y después venir a poner la denuncia’, esa fue la fórmula a lo cual salí de la oficina, enojado totalmente porque yo me quería venir hace rato, para ver qué más podía hacer o ver y me dijeron que no, que tenía que esperar un funcionario para que me den esa respuesta, yo no quise llamar a Carabineros justamente por lo mismo, pensando que actúa mucho mejor Investigaciones, pero me equivoqué», indicó el afectado.

Cabe señalar que mientras el afectado estaba en el cuartel de la PDI, llegó al lugar una patrulla de Carabineros. Sin embargo le avisó la trabajadora del local que la víctima estaba en la PDI realizando la denuncia, por tal motivo Carabineros se retiró del lugar.

– Sacando las cuentas o haciendo un catastro, ¿qué le robaron?

– Aproximadamente una cifra cercana a un millón doscientos mil pesos, eso equivale a tres monturas, aperos, más jáquima, riendas, cosas chicas que suman.

– ¿Primera vez que la pasa esto?

– Bueno, habían intentado tres veces, no pudieron cortar los candados que tengo por dentro, ahora les resultó más fácil romper la cortina.

El valor individual de las monturas corraleras es de 215 mil pesos que fácilmente las pueden revender en unos 50 mil pesos. Por eso hace un llamado a la comunidad, especialmente a los huasos, que le avisen en caso que alguien ande vendiendo estas especies.

Comenta que hay muchos de sus clientes que tienen su teléfono. Por eso reitera el llamado ante cualquier información que tengan, se la comuniquen a él. Porque es una pérdida significativa junto con los daños que debió reparar.

Se quejó sobre la poca vigilancia que hay durante las noches, tanto de las policías como de las camionetas de seguridad ciudadana. Hoy prepararán juicio oral por homicidio de Susana Sanhueza »