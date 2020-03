ACTUALIDAD Asaltan violentamente a contratista y le roban 17 millones de pesos

Millonario robo de antigüedades afectó al conocido local 'La Mamma' Ubicado en Calle Traslaviña: Pérdidas incalculables sufrió, producto de un robo, el conocido local 'La Mamma', que está ubicado en calle Traslaviña, a pasos de Avenida O'Higgins en San Felipe. El robo quedó al descubierto este sábado en la mañana. Se robaron antigüedades como bicicletas, máquinas de escribir, cajas de vinos de 80 a 100 años, hasta una escalera de tres metros. El local actualmente se encuentra en juicio, por eso no está funcionando. Según Cecilia Rojas de la familia del propietario, dijo que fueron alertados en la mañana, lamentando el hecho porque este local, cuyo dueño es Juan Bórquez, quien vive en Isla de Pascua, «está en abandono porque el señor José Toro lo tenía arrendado, el cual no pagó sus arriendo y este local está en juicio y aún no se puede recuperar. Lo tienen abandonado y entraron a robar, nos dimos cuenta a las nueve y media de la mañana. La cuñada de Juan nos avisó y en realidad la pérdida es incalculable, porque son cosas que tienen muchos años, no puedo estimar un valor monetario y sentimental porque son cosas de la familia de Juan que tuvieron por muchos años, entonces imagínense está sufriendo el perjuicio de no tener su local en sus manos por un sinvergüenza que no le pagó su arriendo, y ahora más encima le roban; imagínense cómo se encuentra él en este momento a tantos kilómetros de distancia», señaló Rojas. – ¿Cómo ingresaron? – Ingresaron por una ventana, rompieron el acceso, las llaves y por ahí entraron. – ¿Qué se robaron? – Mira, robaron muchas bicicletas antiguas, máquinas de escribir, radios antiquísimas, loza, una colección de platería de jarrones, una colección de encendedores y muchas cosas que aún ni siquiera hemos podido ver en realidad para saber el valor de lo que llevaron, cilindros de gas, imagínense se llevaron una escalera telescópica que mide tres metros, ¿cómo nadie ve eso?. – ¿Vinos de hartos años? – Cajas de vinos, no botellas, cajas de vinos, de muchos años, de 80, 100 años de antigüedad. – ¿O sea estamos hablando sobre un millón de pesos? – Sobre un millón, dos, tres, no sé, pero son cosas de mucho valor. – ¿Pero millonario el robo en el fondo? – Sí. Cecilia dijo que realizó la denuncia respectiva en Carabineros, no hay sospechosos, «pero aquí la gente nada ve, es tan poco la empatía de la gente hoy en día que aquí nadie ve nada, a nadie, cero empatía de la gente», señaló Cecilia. – ¿Se presume que esto fue durante la noche? – Sí, durante la noche. Rojas cuenta que no tienen acceso al local, porque como está con una orden judicial por el no pago de los arriendos, «entonces tuve que entrar con Carabineros para ver qué especies se habían llevado, pero si pudieran entrar verían las condiciones deplorables en que se encuentra el local, prácticamente no se puede fijar en lo que se llevaron, es a grandes rasgos porque uno sabe lo que tenía el local, es horrible, está en pésimas condiciones, este delincuente con título que arrendó la pizzería la destruyó por completo, destruyó años de sacrificio de los tíos de Juan, porque todas sus cosas estaban en esta casa, este local se caracterizaba por tener muebles y colecciones de cosas muy antiguas y de gran valor», indicó Cecilia, quien habló a nombre de la familia. Aprovechó de hacer un llamado a la comunidad en caso que vea este tipo de especies que son fáciles de reconocer porque se trata de antigüedades. Se lamenta eso sí de no tener fotos, pero resalta que son llamativas. Por lo antiguas que son, como por ejemplo vinos, champagne de 80-100 años que cualquier persona no las tiene, «pero como hay poco empatía de la gente, esto va a quedar en nada, si así es este Chile», manifestó molesta, decepcionada. Como es costumbre en estos casos, Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe acogió la denuncia respectiva para ser enviada a la Fiscalía Local de San Felipe.