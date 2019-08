ACTUALIDAD Hoy despedirán al querido profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade en el Estadio Municipal

Joven herido de gravedad tras lanzarse al vacío desde puente 21 de Mayo Crónica Ministra Gloria Hutt se compromete a no dejar sin Planta Revisión Técnica a San Felipe Reunión fue gestionada por Diputado Luis Pardo y los concejales Beals y Villanueva, donde la Secretaria de Estado comprometió que San Felipe no se quedará sin planta. Una importante reunión con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, sostuvieron representantes de camioneros y colectiveros de la provincia de San Felipe, acompañados del Diputado Luis Pardo y los concejales Christian Beals y Mario Villanueva, autoridades que gestionaron el encuentro que tuvo como objetivo revisar el problema relacionado con el cierre de la Planta de Revisión Técnica que atiende en San Felipe.

Dicha planta debió cerrarse hace seis años, en tanto la nueva planta, ubicada en Encón, no presenta avances significativos y se emplaza en un sector totalmente inadecuado por su accesibilidad y su impacto en la zona habitacional de Encón.

La antigua planta de San Felipe debe cerrar el 30 de octubre y los sanfelipeños deberán atenderse en la Planta de Los Andes, que si bien es más moderna y su tarifa más económica, la alternativa es resistida por los gremios y la comunidad por la distancia y los costos.

La reunión se llevó a efecto en la sala de Ministros del Congreso Nacional, y en la ocasión se le pidió a la Ministra de Transportes que, en tanto no inicie sus funciones la nueva planta de revisión técnica en San Felipe, se mantenga en funcionamiento la planta antigua, dado los costos y complejidades de derivar todas las atenciones del parque vehicular sanfelipeño a Los Andes.

El Diputado Luis Pardo manifestó que «es necesario estudiar la posibilidad de que la nueva planta se emplace en un lugar adecuado y se implemente lo antes posible, de lo contrario, hay que llamar urgentemente a una nueva licitación. En el intertanto, San Felipe no puede quedar sin planta de Revisión Técnica».

Por su parte, Víctor Salinas, representante de los camioneros, expuso las dificultades que representa para su gremio acceder a la Planta de Los Andes: «Por su emplazamiento es muy difícil el acceso para nuestros camiones, pero además el costo de desplazarnos es muy alto, dado que el 95% de nuestros asociados son pequeños empresarios del transporte».

A nombre de los colectiveros, Danilo Sánchez se sumó a la crítica por la distancia y costos que representa ir a Los Andes: «Lo lógico sería que mientras no se habilite una Planta nueva, San Felipe tenga una alternativa».

Por su parte los concejales Villanueva y Beals sostuvieron que están disponibles «para colaborar, desde el concejo municipal, para proponer una nueva ubicación para la nueva Planta de Revisión Técnica de San Felipe, sumándose al petitorio en orden a no cerrar la actual planta mientras no haya alternativa».

La Ministra Gloria Hutt manifestó su voluntad de estudiar el problema. Expuso que no se puede seguir prorrogando la vigencia de plantas que ya cumplieron su contrato, que no tienen la tecnología ni la seguridad que ofrecen las nuevas plantas, pero «nos comprometemos a que San Felipe cuente con una alternativa adecuada para hacer frente a la situación que se ha originado, en tanto se construye la planta definitiva».