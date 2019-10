ACTUALIDAD Postes de Chilquinta siguen dando qué hablar por estar en plena calle

Masiva marcha de Huasos en Catemu defendiendo la tradición del Rodeo Chileno Policial ‘Motochorros’ asaltan con pistolas a estudiantes de medicina en La Troya Impactante testimonio de una de las víctimas: Delincuentes amenazaron a los jóvenes con dispararles, obligándolos a hacer entrega de especies de valor. Pese a la oportuna llegada de Carabineros, los antisociales no lograron ser detenidos tras fugarse a bordo de una motocicleta. Con la denominada técnica del ‘motochorro’ un trío de delincuentes asaltaron con pistolas movilizados en una motocicleta a dos estudiantes de medicina de la Universidad de Valparaíso, quienes tras abandonar un evento en esta casa de estudios en el sector de La Troya en San Felipe, fueron intimidados con armas de fuego siendo obligados hacer entrega de una billetera y un teléfono celular.

El asalto ocurrió pasada la medianoche de este viernes 27 de septiembre, mientras los jóvenes circulaban por Calle General Bernales de Villa Terra Noble de San Felipe, cuando sorpresivamente fueron interceptados por los tres delincuentes, quienes en segundos intimidaron a los estudiantes logrando obtener las especies de valor.

Uno de los jóvenes universitarios de 22 años de edad conversó en exclusiva con Diario El Trabajo, detallando lo ocurrido aquella noche, denunciándose el hecho ante los carabineros, quienes al concurrir al sitio del suceso no lograron establecer las identidades de los asaltantes.

– ¿Cómo sucedieron los hechos?

– Eran como las 12:20 horas de la noche, nosotros nos encontrábamos en una actividad en la universidad, yo con un amigo salimos para ir a dejarlo a su casa, casi cuatro cuadras de la universidad, íbamos caminando pasaron tres tipos en una moto en dirección contraria a nosotros, nos llamó la atención que iban tres personas, apretados en la moto. Nosotros nos apoyamos en una pared y la moto se dio la vuelta.

– ¿En ese momento los asaltaron?

– Sí, descendieron dos tipos armados y el otro se quedó en la moto, nos pusieron contra la pared, uno nos apuntó con la pistola a cada uno, nos pidieron los celulares. Yo le entregué mi billetera y le dije que no tenía celular. Nos amenazaron que nos iban a disparar en las piernas, nos pusieron las pistolas en las piernas y ahí mi amigo entregó su celular. Los tipos nos dijeron que nos quedáramos ahí, «no se den vuelta, no miren nada», se subieron a la moto y partieron en una moto gris y escaparon por Calle Titi Lafón. Minutos antes asaltaron a otras niñas una cuadra antes, los mismos tipos supimos y que ellas alcanzaron a correr y a una de ellas le robaron el celular.

– ¿Pidieron auxilio a Carabineros?

– Sí, yo tenía mi celular pero como lo tenía guardado en un bolsillo dentro de la chaqueta, entonces si me revisaban no lo iban a encontrar, por eso les dije que no tenía. Entonces apenas se van (los delincuentes) yo llamo a Carabineros. Igual una señora que estaba fumando afuera se percató de todo y llamó a Carabineros, ellos llegaron en menos de 5 minutos. Al llegar nos dijeron que habían escapado hacia La Troya y salieron en su persecución, pero no los encontraron.

– ¿Ellos andaban encapuchados?

– El que iba manejando andaba con casco y los otros con el gorro del polerón y un cuello alto que se les veían sólo los ojos y de noche no se veía para identificarlos.

– ¿Había sufrido un asalto de estas características?

– A mí es primera vez que me asaltan pero a mi compañero lo habían asaltado ahí en La Troya en abril de este año, fue un tipo armado y le robaron dinero (…) Ahora mi amigo quedó más choqueado, a mí me preocupó que estos tipos nos amenazaron con dispararnos en las piernas, eso fue lo más fuerte.

El joven víctima de estos hechos concluyó refiriéndose a que existirían imágenes en video del momento del asalto y que los antecedentes del caso fueron remitidos hasta la Fiscalía de San Felipe para la investigación.

