ACTUALIDAD Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta

Bombero resultó herido al volcar vehículo particular cuando se dirigía a un siniestro

Liquidador de empresa Pentzke se reúne con trabajadores para explicarles lo que viene

Ex trabajadores de empresa de parquímetros continúan sin solución

Unión San Felipe sumó a sus filas al goleador de la Tercera A

Mixto se corona campeón de la serie A de la ABAR Policial Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta Tragedia en vísperas de fiestas de fin de año: Las causas del fatal accidente son investigadas por personal de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de San Felipe. Un hombre de 55 años de edad identificado como Tomás Abdón Osorio Silva, falleció de manera instantánea luego de colisionar frontalmente su motocicleta contra una camioneta en el sector Reinoso de la comuna de Catemu, a eso de las 20:45 horas de este domingo. Según el reporte de Carabineros, el accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 9.200 de la ruta E-635 que dirige hacia el sector de Reinoso, donde por causas que se investigan el motociclista habría colisionado frontalmente contra una camioneta que circulaba en sentido contrario. A raíz de lo anterior el conductor del vehículo de dos ruedas resultó con lesiones graves, falleciendo a los pocos minutos mientras recibía auxilio del personal del Samu que se constituyó en el sitio del suceso junto con Bomberos y Carabineros. Por instrucción del Fiscal de turno, al lugar del accidente debió concurrir personal de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de San Felipe, para elaborar un informe sobre las causas que originaron este fatal accidente, además de corroborar si existió o no la presencia de alcohol entre los conductores. “El conductor de un automóvil colisiona de frente con una motocicleta y posteriormente se le comunica al personal policial que se constituyan, comunicando personal del Samu que a eso de las 20:55 horas a 21:00 horas aproximadamente, habría fallecido el conductor de la motocicleta. Las causas se desconocen ya que eso es proceso investigativo de parte de Fiscalía, conforme al informe que entregue la SIAT”, informó a diario El Trabajo, el teniente de Carabineros de Catemu, Rodrigo León. Posteriormente el cuerpo del fallecido motociclista, domiciliado en el sector de Reinoso de Catemu, fue levantado por personal del Servicio Médico Legal para la correspondiente autopsia de rigor. Pablo Salinas Saldías Bombero resultó herido al volcar vehículo particular cuando se dirigía a un siniestro »