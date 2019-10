ACTUALIDAD Siete damnificados deja voraz incendio que consumió tres viviendas en Quebrada Herrera

Policial Motociclista ebrio choca contra señalética caminera resultando lesionado Accidente ocurrió la mañana de ayer en Tabolango: Carabineros confirmó que el imputado circularía por la ruta con 1.2 gramos de alcohol en la sangre, siendo derivado hasta el Hospital San Camilo para ser asistido de sus lesiones. Con diversas lesiones resultó un motociclista de 49 años de edad, quien aparentemente circulaba ebrio por la ruta hacia Tabolango, en Santa María, chocando contra una señalética de tránsito para luego volcarse a un costado de la calzada.

Según información proporcionada por Carabineros, el accidente ocurrió la mañana de ayer, alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de la motocicleta placa patente OU – 388 circulaba por dicha ruta, perdiendo el control del móvil para finalmente volcarse en la carretera.

En esos instantes, un camionero que circulaba por el lugar observó al motociclista tendido en la calzada, requiriendo el auxilio del personal de Bomberos, quienes asistieron en primera instancia al lesionado para luego trasladarlo en ambulancia del Samu hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.

Carabineros, al constituirse en el lugar de los hechos, adoptó el procedimiento de rigor, confirmando que el conductor del móvil de iniciales O.C.V., de 49 años de edad, fue sometido a un alcotest, arrojando como resultado 1,2 gramos de alcohol en la sangre.

El imputado, tras ser asistido de sus lesiones en el Hospital San Camilo de San Felipe, por instrucción del Fiscal de turno fue dejado en libertad, quedando a la espera de ser citado a comparecer al Ministerio Público por el delito de conducción en estado de ebriedad.

Asimismo Carabineros cursó una infracción al imputado por no mantener la licencia clase C que permite la conducción de motocicletas.

