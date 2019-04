Motociclista herido al colisionar con una camioneta en Avenida Maipú

Impactó con vehículo de carga que giraba en Santo Domingo:

Fue al doblar Calle Santo Domingo con Avenida Maipú en donde quedó tirado en el pavimento el conductor de la motocicleta marca Honda AX 1 de 250cc., patente HX 826, luego de haber colisionado en plena marcha con la camioneta tres cuartos marcha Hyundai, patente UA 4232. El accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas de este lunes.

Las cámaras de Diario El Trabajo estuvieron en el preciso momento que el ‘Efecto Mirón’ se declaró, llegando decenas de curiosos a rodear al herido mientras que algunas personas llamaron al Samu y Carabineros, a la vez que el adolorido motociclista permanecía consciente, con su casco puesto y boca arriba sobre el pavimento.

TESTIGO OCULAR

Diario El Trabajo pudo hablar con una conductora testigo ocular del accidente, quien señaló a nuestro medio lo que observó: «Yo venía conduciendo por Avenida Maipú hacia Chacabuco, el motociclista me adelantó a mí, luego me pasó el conductor con su camioneta blanca; al llegar a la entrada de Calle Santo Domingo, el de la camioneta llegó y se tiró para Santo Domingo, se tiró sin poner la luz intermitente, por eso ahí se estrelló con el motociclista que viajaba por el carril derecho. Yo me estacioné al lado hasta que llegó Carabineros», dijo la mujer, quien solicitó no se revelara su nombre. Minutos después del atropello llegó la unidad del Samu Nº DL YY 14, los paramédicos verificaron las condiciones del paciente, le quitaron su casco y lo subieron a la ambulancia en camilla, trasladándolo al recinto asistencial.

Roberto González Short