Asaltan con pistola a chofer de colectivo y roban su vehículo a plena luz del día Crónica ‘Movimiento Llay Llay Manifiesta’ definitivamente no quiere más peaje en Las Vegas Ante alza a contar de febrero: Molestia, descontento y decepción existe entre los integrantes del Movimiento Llay-Llay Manifiesta, porque próximamente, para ser más específico el día 1 de febrero sube el cobro del peaje en Las Vegas de $2100 a $2.700. Según lo comentado a nuestro medio por el vocero Cristian Cortez. “Las alzas ya salieron en el diario, son de $600 pesos el 1 de febrero, esa alza se suma a los $2.100 pesos, así es que estaríamos llegando a los $2.700 pesos para el peaje de Las Vegas en Llay Llay”, dijo Cortez. – ¿El valor del Peaje Lo Campo sube, que información tienen ustedes? – El Peaje Lo Campo no tengo información no sé si la autopista va a volver a agarrar ese tramo otra vez, no la misma autopista, digamos tienen, están separados. Cristian Cortez dice sobre esta alza que “es ahí donde hay que hincarle un poquito el diente, porque las autoridades en ese entonces ellos firmaron un papel un convenio donde estaban muy contentos porque se había vuelto a bajar a $2.100 pesos, pero hasta el momento quedamos en eso si lo demás el free flow, que se iba a trasladar el peaje, que se iban a colocar pórticos para el free flow, para los TAG que iba a ser más accesible, pero no hemos visto nada de eso, no hay trabajo sobre eso”, dijo Cortez. – ¿Qué opinión tiene al respecto como Llay Llay Manifiesta? – Descontento, descontento social, un descontento a nivel nacional con las mentiras de este gobierno y de los gobiernos anteriores que nos han mantenido así a puras gotitas y que las autoridades de cada comuna han creído, yo creo que este movimiento está creciendo, este movimiento va a salir a luchar por el alza del peaje, va a salir a luchar porque no tengamos más peaje en Llay Llay, porque esa es la idea nos están encerrando, nos están coartando la salida por la vía pública hacia la costa, hacia los hospitales, las universidades, así es que yo creo que este movimiento va a crecer y llamamos a toda la comunidad de Aconcagua, las que la otra vez nos acompañaron que estuvimos acá cuando subió el alza de peaje hace dos años, vamos a tratar de invitar a ellos mismos que vengan a luchar otra vez, no venir a luchar por la región de Aconcagua sino que venir a luchar por el alza del peaje y porque no tengamos más peaje, ojala. Cristian Cortez dijo que del 100% del parque vehicular de la comuna de Llay Llay hay un 30 a 40% que se verá afectado por esta alza de peaje que comienza a regir desde el 1 de febrero, porque son personas que se movilizan a La Calera, Quillota, Viña del Mar en general al Norte. Agregó que actualmente temas de salud de las personas se están derivando a Viña del Mar-Valparaíso. Porque San Felipe está colapsado, “así es que a nosotros nos derivan hacia allá, ahora con mayor razón con el Hospital que va a haber en Quillota, vamos a tener que pagar dos peajes para poder ir a ver a un doctor, un especialista entonces eso a nosotros no está mermando las salidas y nos está saliendo muy caro”, señaló. – ¿Cuándo haya que visitar a algún enfermo igual? – Claro, si eso es lo que se explicó la otra vez cuando estuvimos con el intendente, el gobernador, el subsecretario de Obras Públicas en ese entonces Lucas Palacios, se habló de lo mismo pero en ese entonces ofrecieron cosas que ya habían ofrecido antes con las luchas que habíamos tenido antiguamente y que todavía no están todas concretadas, eso nos está colmando la paciencia a la comunidad de Llay Llay y a la comunidad de Aconcagua donde ahora necesitamos que todos vuelvan a despertar, si Chile despertó en un sentido social ahora necesitamos que ellos despierten apoyando a Llay Llay, a Panquehue, Lo Campo a Las Chilcas, Las Vegas, Ocoa, a todos nos va a servir no tener peaje, ojalá no tener este peaje acá en Las Vegas ya que estamos pagando los permisos de circulación, pagamos el especifico, ya creo que es mucho seguir pagando el alza de este tipo de peaje aparte que en ese tiempo se habló que ellos ya habían terminado la concesión de la carretera, ya estaba más que pagada en los años de contrato, no sabemos que pasó ahí, si les dieron más años todo eso ve por debajo de las alzas. – ¿Ustedes siente el apoyo de las demás comunas? – Con respecto al peaje no hemos visto todavía, no hemos sabido si San Felipe, Santa María, San Esteban, Calle Larga y Los Andes se van a querer sumar a esto, la otra vez el que más entusiasmado estaba era el alcalde de San Esteban que apoyó mucho esta marcha, apoyó mucho lo que era el alza de peaje era uno de los alcaldes que más luchó, esperamos que los otros alcaldes tengan la misma entereza, más que pelear por la región de Aconcagua, pelear porque no tengamos peaje, nosotros esperamos eso, nosotros esperamos poder conversar con el alcalde de Llay Llay ir a plantearle el tema y que él llame a los alcaldes, acá a Llay Llay a una reunión donde nos podamos juntar con la comunidad, que la comunidad esté dentro de esa reunión y podamos conversar que se va a ser con el peaje, pero de todo lo que se ofreció el 10% es lo único que se ha visto y lo demás nada. 