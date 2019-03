ACTUALIDAD Policial Muere ‘El Maravilla» tras ser atropellado por un camión en La Troya Conocido vecino ‘El Maravilla’ tenía 59 años de edad: Fatal accidente ocurrió la noche de este viernes, debiendo ser trasladado el paciente hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, lamentablemente horas más tarde el adulto mayor no resistió la gravedad de las lesiones sufridas hasta perder la vida. Producto de múltiples lesiones graves sufridas por un atropello, este sábado se confirmó el lamentable deceso de un hombre de 59 años de edad identificado como Aurelio Jerez Valenzuela, conocido como ‘El Maravilla’, quien la noche de este viernes habría sido atropellado por un camión mientras circulaba con su bicicleta en el sector La Troya de San Felipe.

Según los antecedentes preliminares de este lamentable accidente, por causas que se investigan el ciclista habría perdido el control de su móvil cuando desplazaba por un costado de la ruta, siendo atropellado por el conductor de un camión, quien tras ocurrir el accidente habría prestado los Primeros Auxilios requiriendo la presencia de la ambulancia del Samu, en la que fue trasladado el paciente en estado grave hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo.

No obstante, con el correr de las horas la víctima no resistió las graves consecuencias de este lamentable accidente, falleciendo en este centro hospitalario, así lo informó a Diario El Trabajo el capitán de Carabineros, Franco Herrera Quezada.

«Según las primeras indagaciones al parecer (el ciclista) pasó por un bache, habría caído a la calzada, y en el momento que estaría en el suelo pasó un vehículo y lo aplastó. La persona (el conductor) le prestó los Primeros Auxilios llamó a Carabineros, la ambulancia y se adoptó el procedimiento para ser llevado al hospital. Producto de estas lesiones finalmente falleció».

El oficial policial agregó que de acuerdo a las primeras diligencias del caso, el conductor del camión circulaba en normal estado de temperancia y con documentación al día, quedando la investigación en manos de los peritos de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros de San Felipe, para indagar las causas basales de este fatal accidente para poner en conocimiento a la Fiscalía.

