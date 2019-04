ACTUALIDAD Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos

Mujer de 28 años muere tras presunto envenenamiento con rana Kambó Policial Mujer de 28 años muere tras presunto envenenamiento con rana Kambó PDI investiga peligroso tratamiento que recibió víctima: La terapia de origen brasileño se estaría anunciando por redes sociales como medicina alternativa que promete curar enfermedades físicas y espirituales. Autopsia revelará si el fallecimiento de la joven se debió o no a la toxina del anfibio aplicada en un domicilio de la comuna de Llay Llay. Víctima de un edema cerebral que le generó una encefalopatía hipóxica isquémica severa, falleció este lunes una mujer de 28 años de edad identificada como Francisca Meneses Díaz, quien se encontraba internada en la UCI del Hospital de San Felipe, aparentemente por un envenenamiento secretado por la rana Kambó, peligrosamente aplicado con fines de ‘medicina alternativa’.

Según los primeros antecedentes del caso, dan cuenta que la joven habría sido ingresada por sus familiares hasta el servicio de urgencias del Hospital San Francisco de Llay Llay, comuna donde residía la mujer, debido a que presentaba intensos vómitos que la llevaron incluso a perder la conciencia, sin que hasta ese entonces se supiera con claridad su diagnóstico médico.

Fue así que durante la jornada del pasado domingo 14 de abril, la paciente fue derivada hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, siendo recibida por los médicos para intentar estabilizarla debido a la gravedad del estado de salud de la muchacha, el que se debería presuntamente a un envenenamiento por el uso de esta secreción animal altamente peligrosa.

Sin embargo, pese a los diversos exámenes y tratamientos correspondientes aplicados en ese centro asistencial, la paciente falleció este lunes a eso de las 21:45 horas, tras presentar un cuadro general de deterioro que finalmente acabó con su vida producto de un edema cerebral.

Fue así que el caso debió ser informado a la Fiscalía para dar paso a las diligencias de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes para indagar más al respecto de este inusual caso en Aconcagua, aunque han surgido otros pacientes afectados a nivel nacional.

El Kambó se trataría de una terapia que presuntamente promete curar enfermedades físicas y espirituales, aplicándose la secreción del sudor de una rana amazónica a través de incisiones cutáneas al paciente y que se estarían ofertando irresponsablemente a través de redes sociales.

No obstante el Subprefecto de la PDI, Gino Gutiérrez Cáceres, afirmó a Diario El Trabajo que la paciente ingresó al Hospital con compromiso de conciencia y que de acuerdo a las versiones de sus familiares, se inició una investigación sobre quién o quiénes estarían detrás de estas terapias que prometen milagros en la salud de las personas y que se estarían ejecutando en un domicilio de la comuna de Llay Llay.

«En primera instancia se refiere que esta mujer se habría sometido a un procedimiento que dice relación con el Kambó, que es la aplicación de una supuesta toxina de un batracio amazónico que se aplica en el cuerpo con la finalidad de sanación. No tenemos certeza si se trata de esto, a lo menos en primera instancia porque esta niña entró con compromiso de conciencia, estamos en el margen investigativo».

El oficial policial agregó que existirían dos personas más que habrían acompañado a la víctima a realizarse la aplicación de este peligroso tratamiento, entregando los antecedentes en detalle a la policía civil para dar continuidad a la investigación policial.

«Tenemos que hacer los análisis respectivos, establecer si la niña tenía una enfermedad de base que habría derivado o generado su lamentable deceso, esa es la línea investigativa que tenemos que seguir avanzando».

Hasta el cierre de esta nota, el Comisario Gutiérrez afirmó que no hay personas detenidas sobre este caso, entregando de oficio los testimonios de las testigos que acompañaron a la joven ante la Fiscalía de San Felipe.

Asimismo, el cuerpo de la fallecida fue remitido al Servicio Médico Legal para la práctica de la autopsia de rigor que determine científicamente la causa de muerte.

Pablo Salinas Saldías