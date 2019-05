Mujer denuncia que por culpa de Pullman Bus su hijo no pudo viajar al sur

ACTUALIDAD Disparó contra una casa porque le negaron cargar su teléfono celular

Una situación bastante lamentable le tocó vivir a la señora Mónica González luego que con tres semanas de anticipación comprara un pasaje en la empresa de buses Pullman Bus, en Santiago, para ir de San Felipe a la capital. El pasaje estaba fechado para el día viernes 19 de abril, salida a las 05:30 horas del terminal de buses de San Felipe al terminal Alameda, donde a las 07:30 horas debía abordar otra máquina de la empresa Eme Bus con destino a Concepción. Sin embargo al momento que su hijo (que era la persona que iba a viajar) llegó al terminal de la Avenida Yungay, se encuentra con que éste está cerrado y que la primera máquina de Pullman Bus en salir a Santiago sería a las siete de la mañana. Ahí comienza el calvario de esta mujer.

Dice que el viaje era para que su hijo le cortara leña a su abuela, una mujer de la tercera edad, no era un viaje de placer: «El caballero me vendió el pasaje en Santiago sabiendo que era fin de semana, y me lo vendió salida desde San Felipe a Santiago cinco y media de la mañana, cosa que nunca fue efectivo, el bus no llegó, el terminal estaba cerrado, en consecuencia el bus recién salía a las siete de la mañana y yo tenía combinación con otro pasaje de la empresa Eme Bus a las 07:30 horas hacia Concepción. Por lo tanto perdí el pasaje de ida y obviamente el de vuelta al Sur porque el viaje no se pudo realizar. La empresa Pullman Bus me está ofreciendo recién después de dos semanas de espera, que yo tuve que ir a poner el reclamo al Sernac, devolverme solamente el pasaje de ida, aludiendo ellos que yo podía haber viajado después para no haber perdido pasaje, en consecuencia que el pasaje de San Felipe a Santiago se compró con tres semanas de anticipación. Obviamente, por la demanda que hay, no iba a encontrar pasaje yo después a la hora que me fuera más tarde, y no tengo dinero para estar comprando pasaje a la hora que se dé gusto y gana, no se justifica», señaló Mónica, la afectada.

– ¿Qué ha pasado con todo esto?

– Yo fui a Santiago, lo primero que hicieron fue devolverme los pasajes, les saqué fotocopia para tener el comprobante, hice el reclamo, siete días me dijeron en el servicio al cliente, no ocurrió tampoco; tuve que llamar yo, me contestaron de gerencia, recién el lunes pasado y ayer (lunes) después de haber hecho la denuncia en Sernac, me llamaron como a las cinco y media de la tarde a mi trabajo para ofrecerme la devolución del pasaje solamente de ida a Concepción, cosa que no acepto, el viaje no se realizó por un error de ellos, no mío.

– ¿Cuánto era el valor de los pasajes en Eme Bus?

– El valor total eran 30 mil pesos, me quieren devolver solamente 14 mil pesos, es lo que me quieren devolver, que corresponde al pasaje de ida.

– ¿Cuál es la idea de hacerlo público?

– Porque la injusticia de esto ya no tiene nombre, porque cómo se les ocurre, ellos ganan dinero, ellos son una empresa, yo soy una persona común y corriente, aparte de tanto reclamo de gente que le pasa esto y no hacen nada; entonces para que nunca más pase esto, ni siquiera era un viaje de placer, era un viaje para ir a cortarle leña a una persona de la tercera edad.

Dijo que el sector se llama Santa Cruz de Cuca, ubicado en la Octava Región, sector rural, pleno campo. La persona que iba a viajar es su hijo, quien entre otras cosas le iba a cortar leña a su abuelita.

