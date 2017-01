Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

PATRICIA BOFFA CASAS

LUIS PINILLA ALTAMIRANO Candidatos a Alcalde PATRICIO FREIRE CANTO

FELIPE CUEVAS MANCILLA

EUGENIO CORNEJO CORREA

HUELLA MUSICAL

LEO DAN

NINO BRAVO

LOS ANGELES NEGROS

LEONARDO FAVIO

BUDDY RICHARD

CAMILO SESTO

RAPHAEL

LA ENTREVISTA

Conversando Té con Mónica Pérez con Mónica Pérez Noticias impactantes

Gigantesco incendio en Multitienda Suasel de San Felipe Detención Ciudadana en Portus San Felipe. Sujeto no fue detenido Tensión en Colegio Alemán por delincuente que amenaza suicidarse Minusválido que pide dinero sorprendido bailando en fonda Vecinos en toma protagonizan riña masiva en Villa Santa Teresita Delincuente llora y pide perdón a una abuelita a la que acaba de asaltar Ecos del Festival Palmenia Pizarro En 50 segundos asaltan Pronto Copec de O'Higgins en San Felipe A 26 años de cárcel aumenta condena para peligroso delincuente Secretaria clama de rodillas por su vida ante peligro delincuente Roban más de 100 millones en joyas desde Joyería Los Portales

Sorprendido con las manos en la planta





Enero 2017 L Ma Mi J V S D « Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Archivos Archivos Seleccionar mes Enero 2017 (15) Diciembre 2016 (118) Noviembre 2016 (146) Octubre 2016 (143) Septiembre 2016 (169) Agosto 2016 (198) Julio 2016 (181) Junio 2016 (192) Mayo 2016 (211) Abril 2016 (201) Marzo 2016 (201) Febrero 2016 (236) Enero 2016 (240) Diciembre 2015 (253) Noviembre 2015 (241) Octubre 2015 (252) Septiembre 2015 (253) Agosto 2015 (252) Julio 2015 (265) Junio 2015 (253) Mayo 2015 (186) Abril 2015 (121) Marzo 2015 (134) Febrero 2015 (182) Enero 2015 (241) Diciembre 2014 (240) Noviembre 2014 (217) Octubre 2014 (264) Septiembre 2014 (240) Agosto 2014 (204) Julio 2014 (265) Junio 2014 (253) Mayo 2014 (204) Abril 2014 (240) Marzo 2014 (241) Febrero 2014 (218) Enero 2014 (264) Diciembre 2013 (252) Noviembre 2013 (240) Octubre 2013 (264) Septiembre 2013 (216) Agosto 2013 (252) Julio 2013 (252) Junio 2013 (217) Mayo 2013 (252) Abril 2013 (263) Marzo 2013 (241) Febrero 2013 (229) Enero 2013 (262) Diciembre 2012 (239) Noviembre 2012 (240) Octubre 2012 (263) Septiembre 2012 (204) Agosto 2012 (265) Julio 2012 (241) Junio 2012 (252) Mayo 2012 (240) Abril 2012 (238) Marzo 2012 (264) Febrero 2012 (219) Enero 2012 (204) Diciembre 2011 (253) Noviembre 2011 (242) Octubre 2011 (205) Septiembre 2011 (24) Agosto 2011 (97)

Mujer salva de brutal puñalada que le propinó su pareja por celos

Demandan a Protec Chile por no pagar Finiquito a su exgerente general

“Nosotros no autorizamos grabación de un reality en el Puente de Putaendo”

Pretenden restaurar carro bomba Mercedes Benz de 1953 apodado el ‘Meche’

Los chicos de Ficks abrirán Fiesta de la Chaya 2017 el miércoles 25

Roban $20 millones en mercadería y dinero de céntrica Tienda Los Tres Hermanos

Policial Mujer salva de brutal puñalada que le propinó su pareja por celos Agresor fue formalizado por Femicidio Frustrado quedando en prisión preventiva: Gravemente herida, escapó de su atacante para pedir ayuda a un guardia que llamó a la ambulancia, siendo derivada hasta el Hospital en estado grave. El año 2015, el imputado ya había sido detenido por lesiones graves a su pareja. Internada de gravedad en el Hospital San Camilo de San Felipe se encuentra una mujer de 35 años de edad, quien fuera brutalmente apuñalada en el abdomen por su pareja al interior de su domicilio en la comuna de Panquehue, cuando ambos aún celebraban el inicio de año nuevo.

El hecho habría ocurrido pasada la medianoche de este 2 de enero, en circunstancias que la pareja, tras haber ingerido bebidas alcohólicas, originó un altercado aparentemente por celos del hombre hacia la mujer. De acuerdo a los antecedentes policiales, el furioso hombre habría extraído un cortaplumas que mantenía en su poder, apuñalando con rabia la zona abdominal del cuerpo de la mujer.

Posteriormente, la víctima huyó de su inmueble, logrando sacar un poco de dinero, corriendo a pedir auxilio con su mano cubriendo la herida que sangraba profusamente, hasta llegar donde un guardia de un balneario cercano. Este testigo solicitó de inmediato la presencia del Samu para socorrer a la mujer.

Tras la llegada de los paramédicos al lugar requerido, diagnosticaron que la paciente fue víctima de una herida penetrante por arma blanca de carácter grave, siendo derivada hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe.

Desde este centro hospitalario, Carabineros recibió el comunicado para que concurriera a adoptar el procedimiento de violencia intrafamiliar. Los uniformados, al entrevistarse con la víctima, ésta denunció inmediatamente que su conviviente había sido el autor de la apuñalada, mientras era trasladada hasta la unidad de cirugía para ser intervenida por los médicos.

Al mismo tiempo, el fiscal de turno, Alejandro Bustos, se constituyó en el sitio del suceso, ordenando las pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes, para interrogar al imputado, quien confesó mantener una relación sentimental con la víctima, informando otros antecedentes que serán materia de investigación por parte de la Fiscalía, incautándose un arma blanca que deberá ser periciada.

El agresor, identificado como Ángel Altamirano Silva, tras ser detenido por la policía, fue derivado hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizado por la Fiscalía, bajo los cargos de femicidio frustrado, ampliándose la detención del sujeto hasta el día martes, en atención a la evolución del estado de la salud de la víctima que se encontraba internada en el hospital de San Felipe.

El fiscal Bustos, durante la audiencia de formalización, requirió la máxima cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la víctima y el resto de la sociedad. Medida que fue acogida por el Tribunal, ordenando el ingreso del imputado hasta la cárcel, fijando un plazo de investigación de 60 días. HISTORIAL VIOLENTO

Según se pudo conocer, este mismo sujeto tiene una causa vigente del año 2015, siendo detenido y formalizado por lesiones graves tras haber golpeado con su puño el rostro de esta misma mujer, quedando por orden del tribunal con prohibición de acercarse a la víctima, episodio que fue recordado por la Fiscalía ante el juez de garantía para el requerimiento de prisión preventiva al acusado.

El representante del Ministerio Público de San Felipe, informó a Diario El Trabajo que la pena de femicidio consumado parte desde los 15 años y un día de presidio. No obstante al ser frustrado la pena asignada partiría desde los 10 años y un día de cárcel.

Bustos agregó que “la víctima fue dada de alta debido a que la herida con el arma blanca afortunadamente no provocó lesiones en sus órganos, pero hubo desangramiento interno que al no ser intervenida quirúrgicamente a tiempo podría haber perdido la vida”.

Pablo Salinas Saldías Demandan a Protec Chile por no pagar Finiquito a su exgerente general »