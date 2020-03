ACTUALIDAD A la cárcel ambos imputados por la muerte de conocido guardia de seguridad

Con acto cultural Liceo Corina Urbina conmemoró Día Internacional de la Mujer Comunidad Mujeres aconcagüinas se hicieron sentir también en las calles de San Felipe Marchas 8M convocaron a más de 2.000 mujeres en Yungay: Con gran Fuerza y Vigor se desarrolló la tarde de este domingo la masiva concentración sociocultural reivindicando la figura de las mujeres en el marco del Día Mundial de la Mujer. La actividad se realizó en el bandejón central de Alameda Yungay, frente al Liceo Corina Urbina, lugar al que llegaron más de 2.000 vecinas de todas las comunas del valle. La jornada contó con bailes, música, Micrófono Abierto y también una pacífica pero multitudinaria marcha por las céntricas calles de la ciudad de San Felipe. Diario El Trabajo habló ayer lunes con varias de las activistas del Colectivo Coordinadora Mujeres de Aconcagua, quienes organizaron esta doble jornada, pues la misma se desarrolló el domingo y también ayer lunes en la tarde hasta las 21:00 horas. Rosa Herrera Pavez, una de las voceras del Colectivo, habló con nuestro medio para recalcar que «fue una concentración tranquila, cultural, con mucho punch femenino. Nos instalamos más de 2.000 aconcagüinas en el bandejón de Alameda Yungay, frente al Liceo Corina Urbina, agradecemos que se nos otorgaron todos los permisos municipales para desarrollar este evento, agradecemos el aporte de la amplificación para el sonido de la jornada. También nos apoyaron con gran energía las chicas de Soy Movimiento, SanfeArte, la rapera sanfelipeña ‘Flancita’, la Asociación Yo Cuido y muchas mujeres emprendedoras. Instalamos el Micrófono Abierto, dinámica en la cual las participantes expresaron su sentir al calor de la conmemoración del Día de la Mujer, de los asesinatos de tantas mujeres a nivel mundial, no solamente los crímenes mortales, sino la violencia permanente contra la Mujer desde que ésta viene al mundo. Si bien es cierto hemos avanzado en esta lucha sin fin por la igualdad de la Mujer, sigue siendo verdad que en lo poco que llevamos de 2020 ya son seis las mujeres asesinadas y 19 ataques frustrados. Luchamos por cambiar los paradigmas globales y locales en Justicia Social, política y económicamente, para nosotras y muchos grupos disidentes oprimidos», indicó Herrera a Diario El Trabajo. DENUNCIAN AGRESIÓN También las activistas que visitaron nuestra Sala de Redacción, denunciaron que media hora antes de terminar la jornada en el bandejón de Yungay, llegaron varias unidades de Carabineros, y sin avisar o advertir sus intenciones, habrían lanzado varias bombas lacrimógenas, por lo que ellas informaron al gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo, la situación. Diario El Trabajo tuvo acceso al documento entregado al Gobernador, aquí compartimos algunas de las líneas de la misiva: «…Para esta conmemoración se convocó a distintas actividades, la de ayer 8 de marzo era una de ellas. Un acto cultural (que contaba con los permisos correspondientes), donde participaron artistas locales, emprendedoras y por sobre todo, familias, actividad que tenía como hora de término las 21:00 horas. «Los problemas comenzaron pasadas las 20:00 horas, antes de que terminara la actividad según nuestro permiso. Llegó Carabineros de Chile al sector de Yungay, frente al Liceo Corina Urbina, y sin mediar provocación alguna comenzaron a dispersar a las familias asistentes al acto cultural con bombas lacrimógenas lanzadas a quemarropa. Le contamos que en ese espacio había niños pequeños y personas en situación de discapacidad, quienes fueron totalmente vulneradas en sus derechos por el actuar irresponsable de Carabineros de Chile que -le recordamos- actúa bajo su responsabilidad. «No es primera vez que la fuerza policial actúa alejada del ‘protocolo’ que los guía, pero esta vez fue contra personas que no podían defenderse, que nunca siquiera se acercarían a asimilar la fuerza que posee Carabineros de Chile, sus acciones fueron irracionales, innecesarias y rotundamente criminales. Por todo esto, como la Coordinadora Feminista de Provincia exigimos a usted reevaluar los protocolos de Carabineros de Chile, pues no sólo reprimieron a una ciudadanía que asistía a una actividad familiar y pacífica, sino que además no prestaron ayuda a una mujer agredida por un hombre a dos metros de un vehículo policial, faltando desde todo punto de vista al supuesto protocolo policial y varios tratados internacionales que resguardan nuestros derechos (…) Para finalizar, le recordamos que hoy 9 de marzo hay convocatoria para una Huelga General y también para marchar», dice parte del documento. GOBERNADOR RESPONDE Diario El Trabajo solicitó una respuesta al gobernador de San Felipe Claudio Rodríguez, quien respondió que «primero que todo me gustaría destacar la gran convocatoria que tuvo en San Felipe la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las actividades que relevan el rol de la mujer y que se desarrollaron en diferentes comunas de la provincia. En el caso de la comuna de San Felipe, esta marcha fue masiva y se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes en la mayor parte del tiempo y el trayecto, salvo incidentes aislados que se registraron una vez culminada la actividad, lo que obligó la intervención de Carabineros. Este accionar pudo haber importunado a quienes se encontraban aún en el lugar y que se manifestaban de manera pacífica. Por esta razón quisiera recordar que se encuentran disponibles los canales oficiales para realizar este tipo de denuncias de manera responsable. En este caso, las personas que se pudieran haber sentido afectadas tienen el derecho de presentar su denuncia ante el Ministerio Público, entidad encargada de investigar los hechos ocurridos y así establecer responsabilidades en caso que corresponda», dijo Rodríguez. La tarde de ayer lunes se desarrolló la segunda jornada, misma en la que hasta el cierre de nuestra edición no se habían registrado actos violentos. Roberto González Short
Fotos: José Claudio Fernández