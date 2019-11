ACTUALIDAD ¡Tragedia! Perdieron todo en incendio y hoy no tienen dónde vivir ni dormir

Joven de 29 años herido grave al ser apuñalado por aparentes rencillas anteriores Crónica Municipalidad accedió a solicitud de retomar tránsito de norte a sur en calle Cajales Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe: Conformes quedaron en el Consejo Superior de Taxis Colectivos con la información que dio a conocer el director de Tránsito de San Felipe, Guillermo Orellana, en el sentido que fueron autorizados para ingresar a Cajales, es decir de Norte a Sur retomando el sentido que tenía antes de la implementación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito.

«Esto obedece a un trabajo que hemos venido desarrollando con la autoridad desde los inicios del Plan de Gestión de Tránsito, en el cual nosotros fuimos planteando en la medida que esto se puso a prueba, que se fue implementando, fuimos viendo las dificultades que se nos iban presentando y hoy día se nos contestó, se nos respondió de que sí, que el tema de Cajales era factible volverlo a su punto inicial, su normalidad digamos de norte a sur, entonces ya por lo menos ahí se estaría cumpliendo la necesidad de poder llegar de una manera más rápida al Cesfam que está ahí en Cajales propiamente tal», señaló Manuel Carvallo, presidente del Consejo.

– ¿O sea, ahora los taxis colectivos que van por Avenida O‘Higgins en sentido Poniente a Oriente, costado sur, pueden doblar hacia Cajales para dirigirse al Consultorio?

– Claro, y los que vienen del sector Oriente tienen que hacerlo por Toro Mazote, Padre Hurtado, 5 de Abril tomar la vía en el sentido hacia el Sur.

– ¿Cuáles son los principales motivos para realizar esta petición?

– Porque hoy día, como se ha dispuesto el plan, hoy día la gente tenía la obligación de ir a Molina y era la vía más cercana para poder ir a este Cesfam San Felipe El Real.

– ¿Había preocupación o molestia en los pasajeros por ser más largo o no?

– Era más largo y se les dificultaba la prestación de servicio a muchos conductores, porque tenían que dar la vuelta mucho más larga para poder llegar a un mismo sitio.

– ¿Ahora Cajales queda doble sentido de tránsito o solamente se puede ir al Consultorio Cajales?, porque la otra vez, una de las peticiones era que fuera doble tránsito.

– Sí, nosotros teníamos muchas peticiones, pero los aspectos técnicos de la municipalidad, por lo tanto no quedó doble tránsito, porque no reúne las condiciones para poder hacerlo que sea doble vía.

– ¿A pesar que es ancha esa vía?

– Sí, es ancha, pero si ponemos los paraderos en el Cesfam, la vuelta que está ahí no cumple técnicamente para que exista una nueva vía.

– ¿Cómo quedan ustedes con esto?

– Nosotros estamos conformes porque las negociaciones, las mesas de trabajo han dado resultados, y de hecho ahora tenemos pendiente la solicitud de cuatro vías alternativas, como vías de descongestionamiento, el poder usar las calles cómo por ejemplo San Martín, Navarro, Condell y Toro Mazote como vías rápidas, digamos, sin paradero, sin nada, un desplazamiento rápido.

– Eso queda pendiente. ¿Qué otra petición más tienen?

– Bueno, las otras que todo el mundo conoce, el tema de la redistribución de algunas paradas, el tema de las luminarias, el tema de fiscalización de los vehículos que están detenidos, digamos estacionados en las vías que fueron destinadas a locomoción colectiva.

El dirigente fue enfático en señalar que el tema de vehículos estacionados, por ejemplo en calle Portus, es algo que se debe cortar de raíz, «porque sino después vamos a estar con la misma pesadez y la fiscalización tiene que hacerse presente en aquellos sectores», dijo Carvallo.

La entrada en vigencia de esta medida debe concretarse la próxima semana, luego que hoy miércoles salga el decreto firmado por la autoridad.