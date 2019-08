ACTUALIDAD Hombre recibió cuatro impactos de bala en presunto ‘ajuste de cuentas’ en Villa El Totoral

Municipalidad no llevará en tabla al Concejo votación para sacar ciclo vías del centro Desde la municipalidad de San Felipe respondieron a los concejales que pretenden que se saquen las ciclo vías del damero central porque a su juicio ha sido un foco de conflicto, más ahora que en calle Merced, por ejemplo, se puede estacionar, lo que provoca mayor obstrucción para el tránsito vehicular. Para ello el concejal Christian Beals Campos dijo que habían quedado en pedir un informe jurídico para ver la opción de sacarlas.

Pues bien, el alcalde subrogante de San Felipe, Patricio González, dijo en radio Aconcagua que no conocía en detalle el planteamiento de algunos concejales en relación al tema de las ciclo vías: «No sé si es eliminar todas las ciclo vías, no sé si todas las del centro, bueno, lo desconozco y tampoco conozco cuál es el argumento y la solución, pero independiente de lo que ellos deseen, yo me voy a apegar a la norma y la norma señala que cualquier tipo de votación tiene que estar en tabla. Hay un vacío legal discutíamos con un par de abogados, Morales y Jorge Jara, respecto que si efectivamente es el presidente del concejo el que firma y lleva la tabla, o en este caso el alcalde subrogante, que en este caso sería yo, pero en caso de ser yo, y soy claro en señalarlo, digo que no lo voy a llevar a votación; si es el presidente del concejo que preside, en este caso Dante Rodríguez, bueno será una decisión personal de él si lo lleva a votación. Independiente de los dos casos, si se llevase a votación o no se llevase a votación, es de misión de la administración municipal llevar adelante una decisión cómo esta y no el concejo, es lo primero que tengo que señalar».

Más adelante reconoció que «no hay duda, no hay vacío legal ni hay situación que discutir, por lo tanto nosotros no vamos a llevar adelante esa situación que sea votada por el concejo, esa situación se tendrá que llevar a la Contraloría y Contraloría tendrá que resolverlo, yo no me voy a prestar para una situación como esa porque requiere de mayor análisis, no porque simplemente sea un capricho mío y además el alcalde de la ciudad es el alcalde Patricio Freire y cualquier tipo de situación o decisión de esa naturaleza, a lo menos debe ser presenciada y discutida con el alcalde la ciudad, yo no tengo esas atribuciones», indicó.

También dijo que las ciclo vías estaban rindiendo frutos porque según un contador por la calle Prat al día pasan 450 ciclistas.