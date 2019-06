ACTUALIDAD El próximo 19 de julio se realizará el histórico cambio de sentido en calles de San Felipe

Hoy parte juicio oral por el impactante homicidio de Guido Cabello

Municipalidad reconoce problemas en rendición de 30 millones de pesos en cursos 'Más Capaz'

Absuelven a exparvularia de tres cargos de abuso sexual a menor con síndrome de Down

La ‘Nona’ Muñoz descarta que caso Corengia repercuta en rendimiento del equipo

Técnico del Uní y analista detenidos por agredir a guardia y a funcionario PDI Crónica Municipalidad reconoce problemas en rendición de 30 millones de pesos en cursos ‘Más Capaz’ El administrador de la municipalidad de San Felipe, Patricio González, reconoció que hay irregularidades en la rendición de cuentas por 30 millones de pesos de un curso que no se hizo del programa ‘Más Capaz’ de Fomento Productivo.

Se trata de cursos del programa Más Capaz dictados entre los años 2016 al 2018, «que eran cursos de capacitación donde se dictaron distintos cursos, llegó un momento en que había que rendir esos tres cursos, más o menos significaban un traspaso al municipio desde el Sence de más de 80 millones de pesos, y en la rendición efectivamente hay diferencias en torno a que el encargado en ese minuto, que era encargado de Fomento Productivo, utilizó recursos de un curso que no se dictó, esa es la discusión de fondo», dijo González.

Por eso indicó que hay una investigación sumaria respecto a la responsabilidad administrativa producto que las rendiciones efectivamente fueron rechazadas y en principio habría que reintegrar casi los treinta millones de pesos por parte del municipio al Sence, situación que hoy está en desarrollo.

«Hay una cantidad de recursos que el Sence no va a reconocer como gastos, que eran fondos de un curso que no se dictó, entonces ahí hay una situación medio irregular. Yo entiendo que hay correos de parte de los ex encargados del Sence, porque recordemos que esto sucedió cuando no estaban hoy día las autoridades regionales encargadas del programa, y hay un correo donde señalaba que los recursos podían ser utilizados indistintamente si eran o no de un curso que se estaba dictando, y ahí hay una diferencia de opiniones, yo creo que la tendrá que resolver en algún minuto Contraloría y por lo tanto tenemos plazo de un mes más para poder generar esas rendiciones y tratar de superar esa dificultad, pero hay ahí una situación irregular. El encargado de fomento productivo presentó su renuncia que le era difícil mantener la postura de que esos recursos se podían haber gastado o no, en definitiva los responsables al final… vamos a tener que responder yo como administrador municipal y Finanzas que tiene que revisar en qué quedaron esas rendiciones que eran visadas por ellos. Es una noticia en desarrollo, hay una investigación sumaria», señaló el administrador.

De todas maneras desde el Sence regional les dijeron que era posible liberar recursos mientras se resuelven los detalles de la rendición. Absuelven a exparvularia de tres cargos de abuso sexual a menor con síndrome de Down » Hoy parte juicio oral por el impactante homicidio de Guido Cabello