Crónica Municipio de San Felipe decreta cuarentena comunal preventiva de 15 días Medida rige a partir de mañana miércoles en San Felipe: La medida, que comenzará a partir de este miércoles, prohíbe el funcionamiento de ferias libres, dispone el cierre transitorio del Estadio Municipal y restringe al ingreso al cementerio. El alcalde (s) Patricio González junto al asesor jurídico del municipio, Jorge Jara, informaron sobre el decreto de Cuarentena Comunal Preventiva de San Felipe, que tiene como objeto resguardar a las personas y evitar la propagación del Coronavirus. "Lo que queremos es que la gente tome conciencia que la única manera que se disminuyen los grados de contagio es a través de la decisión personal de quedarse en sus casas. Por ello, es que hemos decretado la cuarentena preventiva de la comuna, con la autorización de nuestro alcalde Patricio Freire, que nos permitirá socializar algunas de las medidas que hemos implementado y dejar abierta otras que se pueden ejecutar. Lo que queremos es que las personas se queden en sus casas para resguardar su salud", sostuvo Patricio González. En la práctica, esta medida prohíbe el funcionamiento de ferias libres que se desarrollan en bienes nacionales de uso público, tales como la feria de Diego de Almagro; dispone el cierre transitorio del Estadio Municipal, y sugiere una reducción del horario de cierre de todos los locales comerciales que no fueron incluidos en el bando Nº3 del Jefe de Defensa Nacional de la Región, donde se dispuso del cierre de restaurantes, pubs y cines. "El municipio no tiene facultades legales para obligar a ese comercio a restringir o limitar su horario de atención de público, pero sí puede sugerir que lo haga, y que además de eso, que tomen medidas que vayan en beneficio de sus trabajadores, usuarios y proveedores, como horarios de atención por turnos, reducidos y la sanitización", manifestó Jorge Jara. En cuanto al funcionamiento del cementerio, este decreto dispone la restricción del ingreso, permitiendo entrar sólo en caso de funerales y con la limitación de grupos acotados a 20 personas. La medida entrará en vigor a partir de este miércoles 25 de marzo y tendrá una duración de 15 días, prorrogables. OTRAS MEDIDAS El municipio sanfelipeño no tiene la facultad para limitar el tránsito de los ciudadanos, lo que busca esta medida es llamar a la razón a los vecinos y a tener consciencia del peligro al que se exponen en las calles. Junto con este decreto, el municipio ha dispuesto de otras medidas en beneficio de la comunidad y de sus funcionarios. La disminución del horario de servicios, la disminución de servicios que se prestan, concentrándose en los permisos de circulación (con horario de atención de 9:00 a 13:00 horas), se eliminaron los puntos de ventas externos, dejando para estos fines sólo la Tesorería. Asimismo, se dispuso que todo funcionario mayor de 70 años o que padezca alguna enfermedad crónica, pueda estar en su hogar gracias a la práctica del teletrabajo. "Lo que queremos evitar es que los sanfelipeños salgan de sus casas, y también nos hemos preocupado de nuestros funcionarios. No queremos que nadie se contagie", afirmó el alcalde subrogante. SECTOR EDUCACIÓN En cuanto a las medidas en educación, la autoridad manifestó que los jardines infantiles y los colegios funcionan con turnos éticos reducidos, donde sólo hacen entrega de las canastas individuales a las familias. Asimismo, se solicitó tanto a Afema y a la Feria Central Agrícola, ubicada contigua al Terminal Rodoviario, reducir su horario de atención durante los martes y los jueves, fijándolas hasta las 16:00 y 15:00 horas, respectivamente. Finalmente, durante los últimos días se ha desarrollado la desinfección de las calles, tanto rurales como urbanas. Acción que, desde este miércoles, contará con el apoyo de empresarios locales que quisieron aportar en esta acción que impulsa el municipio desde la semana pasada. Cabe destacar que la medida no afecta el libre desplazamiento de las personas, por lo cual los vecinos podrán seguir entrando y saliendo de San Felipe normalmente, respetando por cierto el toque de queda.