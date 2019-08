ACTUALIDAD Asegura que a su hija la discriminaron para impedirle viajar a Isla de Pascua

Más de 13 mil ciclistas pasaron por contador de bicicletas en primer mes de operación Crónica Municipio dispuesto a conversar con argumentos técnicos traslado de ciclo vías Pero solo a conversar del tema y no a llevarlo a votación por el momento. El alcalde subrogante de San Felipe, Patricio González, dijo públicamente que se ha comunicado telefónicamente con el concejal Christian Beals Campos para conversar sobre la posibilidad de sacar las ciclo vías del centro.

«Creo que llegamos a un buen entendimiento, ¿en qué sentido?, primero yo creo que tomar una decisión como esta, se requiere un mayor análisis, o sea no es llegar y ponerlo de un día para otro en la tabla, es decir eliminamos o no eliminamos. Yo creo que se requiere más discusión al respecto. Segundo, se lo planteé y lo vuelvo a decir, creo yo, el alcalde de la comuna de San Felipe es don Patricio Freire Canto, él hoy en día se encuentra haciendo uso de sus vacaciones de manera legal y yo le planteé a él y al resto de los concejales de manera individual, que cualquier decisión que se vaya a tomar, lo que corresponde es que él esté presente, yo creo que eso es un criterio básico, porque si a mí me obligan de alguna u otra manera a llevar adelante una discusión y una votación, yo no lo voy a hacer», señaló González.

Más adelante indicó que es muy criterioso discutir lo que haya que discutir: «Hagamos un planteamiento técnico si es que hay alternativas posibles, entiendo yo que es posible también hacerlas, que quizás, no sé, por decir algo, voy a hablar al aire… la calle Merced, entendamos que todo es transitorio hoy en día, la convivencia entre ciclo vías, tránsito vehicular y estacionamientos, pero hablemos en el futuro cuando eso ya esté resuelto, estén los estacionamientos, estén las ciclo vías y solamente no hayan estacionamientos en calle Merced, que quizás pudiese ser otra calle donde debiéramos cambiar las ciclo vías, no es tan complejo porque en el fondo las ciclo vías es agarrar las tachas de gomas, reubicar y pintar y no tiene mayor inversión las ciclo vías», manifestó.

En cuanto a que quizás algunos concejales podrán estar planteando la reubicación de las ciclo vías, dijo: «Bueno, si ese tipo de cosas yo creo que son discutibles, lo que no está en discusión, creo yo y es el fondo y lo hemos escuchado en muchas ocasiones por las propias personas que utilizan las ciclo vías, es que se eliminen las cliclo vías, y éstas llegaron para quedarse y no solamente acá, yo creo que hoy en día es el desarrollo de las ciudades a lo que ha buscado, a lo que transitado, es mejorar la calidad de vida y las condiciones del peatón, del ciclista y por supuesto también del automovilista, pero dándole una prioridad a recuperar los espacios públicos para los peatones y a los ciclistas. Yo creo que en eso hoy en día hay un consenso casi mundial, yo no me atrevería a decir que esto está sucediendo en San Felipe, porque podríamos decir que quizás en la provincia, en la región tenemos algo de pionero, pero a nivel mundial hoy en día las ciudades que contemplan las características que acabo de señalar, recuperar el espacio público, devolverle a los peatones, a los ciclistas, están buscando y lo hacen a través de ciclo vías de eliminar estacionamientos, de reubicar los vehículos, de que las personas puedan llegar a pie al centro, etc.», finalizó Patricio González.