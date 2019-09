ACTUALIDAD Paralizan trabajadores parquímetros por no pago de sueldos y otras leyes sociales

Municipio: Informe técnico determinará si existe incumplimiento en contrato concesión parquímetros

Vecino vive en la calle y considera injusto ir preso por tomar una cerveza en la vía pública

Invitan a marchar para mejorar condiciones laborales del Valle de Aconcagua

Tras 18 meses sin cobrar sus licencias médicas, quizás hoy le solucionen el problema

‘Leíto’ Irarrázabal va por su cuarta dosis del medicamento más caro del mundo Crónica Municipio: Informe técnico determinará si existe incumplimiento en contrato concesión parquímetros Esto luego que el Concejo Municipal votó el término anticipado de la concesión. La Municipalidad de San Felipe, a través su Departamento Jurídico, aclaró que una vez que el ITO a cargo del contrato de concesión del sistema de parquímetros entregue el informe que indique el incumplimiento de las bases de licitación, recién se podría poner fin a la concesión.

Lo anterior, después que el Concejo Municipal votó de forma unánime rescindir el contrato por una serie de irregularidades observadas durante este tiempo. Entre ellas, el retraso en los pagos y que se mantendrían impagas las cotizaciones, pero sin la documentación que lo acredite (ver nota aparte).

«El inspector del contrato, en este caso, el director de Tránsito, tiene que informar al alcalde (S) cuál es la condición de cumplimiento o incumplimiento de la empresa, en función de esos antecedentes tiene que tomarse la decisión», comentó el director jurídico del municipio, Jorge Jara.

Añadió que este es el procedimiento administrativo obligatorio; «tiene que entregarse un informe que indique si existe incumplimiento en la concesión, esos elementos están comtenplados en las bases del contrato como causales de su término».

El alcalde (S) Patricio González manifestó que existen diferencias de interpretación, en cuanto al informe presentado por el Departamento Jurídico y lo dicho por los concejales, «por eso, se planteó al Concejo Municipal solicitar un informe al ITO del contrato para aclararlo. Lo expliqué, el Concejo Municipal decidió llevarlo a votación sin esos antecedentes, ellos son los responsables de sus actos y no puedo impedir que no lo hagan, pero administrativamente no se puede poner término hasta que no se presente el informe», explicó. Vecino vive en la calle y considera injusto ir preso por tomar una cerveza en la vía pública » Paralizan trabajadores parquímetros por no pago de sueldos y otras leyes sociales