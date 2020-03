ACTUALIDAD Municipio valora instalar lavamanos comunitarios en varios puntos de la ciudad

A 10 se eleva número de contagiados con Covid-19 en el Valle del Aconcagua

Recalentamiento del sistema eléctrico causó incendio que destruyó mediagua

«Aunque hay voces que la piden, quedémonos con lo que hay y no nos enfermemos»

Este martes 31 de marzo Dirección de Tránsito atenderá público para pago presencial permisos circulación

Liceo Corina Urbina continúa trabajo pedagógico con alumnas vía on line

Una innovadora idea en beneficio de todos los sanfelipeños es la que propuso este lunes a la Mesa Técnica de la Municipalidad de San Felipe el alcalde Patricio Freire, iniciativa que tiene que ver con la creación, instalación y puesta en funcionamiento de lavamanos públicos a la entrada de instituciones municipales en nuestra comuna. Según Freire, la idea más que ser viable, es muy necesaria, pues según se sabe el contagio del Coronavirus también se da a través de las manos cuando nos rascamos la nariz o frotamos los ojos con las manos. «Esta mañana pude hablar brevemente con la Mesa Técnica sobre esta idea, en la tarde también retomamos el tema junto a la directora de Salud Municipal Marcela Brito, entendemos que sólo podremos intervenir en instalaciones municipales como el mismo municipio, Rentas, Tesorería, Dideco y otras oficinas o departamento. La idea es instalar lavatorios básicos con jabón para manos y el respectivo dispositivo para el agua, es un mecanismo que no se ha hecho en el Valle de Aconcagua y ya está siendo aplicado en los países en los que el Covid19 sigue haciendo estragos en Europa», dijo Freire a Diario El Trabajo. De aprobarse la iniciativa, en los próximos días posiblemente para el mes de abril ya estarían instalados los primeros lavamanos comunitarios para los sanfelipeños. La idea también se podría desarrollar en juntas vecinales de nuestra comuna y también en centros educativos municipalizados, indicó Freire. De momento no se define si el proyecto empezaría a desarrollarse con recursos de la Dipma o Salud Municipal. Roberto González Short