Banda de ritmo cubano y boleros toca gratis en poblaciones de San Felipe Comunidad Necesitan 12 dadores de sangre para joven que fue apuñalado en Putaendo Paciente permanece grave en la UCI del Hospital San Camilo: Madre clama ayuda a la comunidad por el crítico estado de salud del afectado de 29 años de edad, quien fue agredido con un arma blanca el pasado 4 de noviembre, cuyo agresor fue detenido y formalizado por homicidio frustrado. Doce dadores de sangre necesita Juan Carlos Berríos Munizaga, de 29 de edad, quien permanece en estado grave en la UCI del Hospital San Camilo de San Felipe, luego que el pasado 5 de noviembre fue apuñalado por la espalda en el sector La Gruta en Putaendo, por un sujeto actualmente en prisión preventiva.

La madre del afectado, Jacqueline Munizaga Espinoza, en entrevista con Diario El Trabajo formuló un llamado a la comunidad, a quienes puedan donar sangre para su hijo en el Hospital San Camilo, expresando además el angustiante estado que atraviesa la familia tras el violento ataque sufrido por Juan Carlos.

– ¿Cuál es el estado de salud de su hijo?

– En estos momentos él está con riesgo pulmonar, le dio neumonía por lo mismo, está con derrame, está entubado su pulmón, con respiración mecánica, estable dentro de su gravedad. Él fue apuñalado por la espalda.

– ¿Ha logrado saber qué es lo que ocurrió ese día?

– No, no he podido hablar con él sobre eso todavía.

– ¿Necesitan dadores de sangre?

– Doce dadores de sangre estamos necesitando. Estamos súper mal como familia, sobre todo yo, mi hija, el papá que no trabaja bien por todo esto.

– ¿Qué le han dicho los médicos, hay alguna evolución?

– Está estable, el tratamiento ha resultado exitoso, el problema que él tiene es su pulmón que está más dañado, su corazón ha funcionado bien, el tratamiento bien, pero es su pulmón el que tiene más complicado porque ha tenido pulmonía, derrame pulmonar. Por los eventos ha estado muy grave. El médico me dice que un día puede amanecer bien, otro día más mal porque es su reacción del pulmón.

– ¿Han hecho cadenas de oración?

– Sí, hemos hecho cadenas de oración, mucha gente me ha ayudado en oraciones, hemos hecho hartas peticiones a Dios para que salga adelante, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie.

– ¿El agresor de su hijo está en la cárcel?

– Sí, está detenido. Porque así como le pasó a mi hijo, le puede haber pasado a otro más.

– ¿Usted conocía a esta persona?

– No, no lo conozco.

La entrevistada reiteró el llamado a la comunidad, a quienes puedan donar sangre para su hijo, favor solicitar hora al teléfono del Hospital San Camilo Fono: 342 49 34 28 a nombre del paciente UCI Juan Carlos Berríos Munizaga Rut: 17.300.884-8.

