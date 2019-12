ACTUALIDAD Niño de 10 años recibirá avanzado tratamiento para curar rara enfermedad

Comunidad Niño de 10 años recibirá avanzado tratamiento para curar rara enfermedad Padres viajaron de San Felipe a Estados Unidos: El pequeño fue diagnosticado de Adrenoleucodistrofia, cuya enfermedad provoca daños en el cerebro y problemas motrices. Sin embargo los estudios médicos a los que ha sido sometido el niño serían favorables para revertir este mal. Una luz de esperanza y con mucha fe se mantienen los padres de Vicente Antonio, de 10 años de edad, quien padece una rara enfermedad denominada Adrenolecodistrofia, la que está siendo tratada en el Hospital Children de Boston en los Estados Unidos, donde el niño permanece hospitalizado y actualmente sometido a quimioterapias, vislumbrándose que la avanzada medicina podría detener el avance de este mal. Los padres del menor han viajado desde San Felipe hasta Boston en dos ocasiones para la realización de diversos exámenes y estudios con el anhelo de mejorar el estado de salud del pequeño Vicente. Desde los Estados Unidos, Jaime Tapia Tapia conversó con Diario El Trabajo para relatarnos en detalle el tratamiento que recibirá Vicente a partir de este lunes, y que tardaría al menos tres meses en chequearse resultados que podrían frenar la enfermedad con la ayuda de la avanzada medicina en ese país. – ¿Cómo ha sido todo este proceso? – El 7 de octubre viajamos a Boston para el tratamiento de Vicente, le hicimos los exámenes y una resonancia para ver si quedaba dentro del estudio genético. Después de dos semanas recibiríamos los resultados (…) pero a nosotros nos complicaba regresarnos por todo lo que estaba pasando en Chile, y en Chile no se había realizado un trasplante de células a esta enfermedad que tiene Vicente. – ¿Cuál fue el resultado de la resonancia? – Lo bueno es que salió positiva, quedamos dentro del estudio genético que se le hace acá en Boston. – ¿Ya está en tratamiento? – Ya empezamos ya la semana del 4 de noviembre, nosotros lo tuvimos que hospitalizar por el tema de la extracción de células madres, las mismas de él, no necesitó de un donante, le sacaron las mismas células de él. Después estuvo cuatro días hospitalizado, conectado a una maquinita similar a las de diálisis y le fueron recolectando las células de él; después se las llevaron a un laboratorio y después regresamos a Chile por dos semanas. – Ahora están en Boston. – Sí, tuvimos que regresar, le hicieron todos los exámenes de nuevo para ver cómo le estaban funcionando sus órganos y si la enfermedad le había avanzado. Salió todo positivo y está hospitalizado desde el lunes, está con quimioterapias, lleva tres días. – ¿Qué se viene ahora? – Para el lunes 16 de diciembre tienen planeado hacer el trasplante de las células, volverle a ingresar las células. – ¿Con los tratamientos se podría frenar este mal? – Sí, ahora le ingresan sus células y después de los tres primeros meses se ven los resultados y su evolución. Dicen los doctores que esto puede detener o avanzar los tres primeros meses. Entonces tenemos que estar los tres meses para ver cómo evoluciona el tratamiento. – ¿Están con mucha fe? – Sí, estamos en las mejores manos, los doctores nos hablan que de 33 niños que le han hecho este tratamiento, 32 han salido con éxito. Aquí es donde se hace todo lo que están preparados para tratar esta enfermedad, entonces nos dicen que no nos preocupemos, que ellos nos van ayudar, que está marchando todo bien, nos dan hartas esperanzas, como que ya estamos bien, aquí estamos mejor que en cualquier otro lado. Pablo Salinas Saldías