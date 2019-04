Niño de 8 años ya fue expulsado de al menos 7 escuelas de la comuna

Abuela reconoce que es muy agresivo y lleva manoplas a la escuela:

Una muy estresante situación es la que está viviendo una vecina de Población Juan Pablo II luego que debiera asumir la crianza de uno de sus nietos, quien tiene apenas 8 años de edad y ya ha sido removido de al menos siete escuelas de nuestra comuna debido a su mal funcionamiento y pésimas relaciones humanas, lo que finalmente ha significado que en casi ninguna casa estudiantil se le permita estudiar.

Según los antecedentes investigados por Diario El Trabajo, el niño procede de una familia desintegrada, sin figuras paterna ni materna, lo que en resumidas cuentas se manifiesta en repetidas agresiones por parte del menor hacia otros niños en las escuelas en las que ha estado.

NIÑO AGRESIVO

Nuestro medio habló ayer con la abuela del menor, doña Pamela Osorio Fernández, quien es temporera y carece de apoyo económico para sacar adelante a su familia: «Yo lo que necesito es que las autoridades me le den matrícula a mi nieto, en este momento mi nieto no está yendo al colegio, esto por problemas de la conducta que él tiene, esto le ha generado que aunque ya tiene 8 años de edad, aún no sabe leer», indicó Osorio.

Según reconoce esta angustiada abuela, el niño continuamente agrede físicamente a los demás estudiantes, lo que complica por lo tanto una adecuada convivencia, llegando al punto de llegar a clases con balines metálicos y una manopla o nudillera para agredir a sus compañeros, lo que en definitiva le significa no ser admitido en los centros educativos. El niño ha estado en centros para menores del país, su madre penosamente vive en condición de calle a raíz de problemas de adicción, y su padre está ausente.

– ¿Cómo es que su nieto ha perdido tantos colegios en tan poco tiempo?

– Mi nieto no quiere estudiar, se sale de la sala, no pone atención en clases, tiene problemas atencionales, tampoco lo puedo sostener en la casa sin estudiar.

– ¿Es verdad que su nieto es muy agresivo con los demás niños?

– Sí. Él tiene problemas de agresividad, ahora estoy esperando unos exámenes que le van a hacer para evaluar su parte psicomotora, para ver si él tiene problemas cerebrales, para ver por qué se pone tan agresivo pese a que toma sus medicamentos.

– ¿Ya su nieto agredió a otros niños en las escuelas en las que ha estado?

– Claro que sí, ha peleado, empuja a los niños y como ahora él es más grande en estatura, ya que sigue en primero básico, entonces es grande al lado de los demás niños de primero, lo que le permite poder agredirlos con más facilidad; anduvo por estos problemas de colegio en colegio.

– ¿Qué es lo que usted le solicita a la DAEM de San Felipe?

– Lo que les estoy pidiendo es que me ayuden a encontrarle un colegio a mi nieto, porque igualmente él está siendo vulnerado en sus derechos, porque es un niño y necesita estudiar. Ya he ido muchas veces a la DAEM, ellos me dicen que van a buscarle un colegio que tenga PIE, y si no tiene PIE el niño entonces no puede ingresar, y que si lo pongo en un colegio sin PIE será bajo mi responsabilidad, o sea, que mi nieto seguirá de colegio en colegio.

NO HUBO EXPULSÓN

Diario El Trabajo habló con el director de la Escuela Manuel Rodríguez, Cristian González Cruz, quien en los últimos años se ha esforzado por generar un ambiente de tolerancia y felicidad para sus estudiantes. En este centro educativo estudiaba el niño de nuestra historia hasta hace poco tiempo: «Hace un par de semanas atrás la abuela de este niño tomó voluntariamente la decisión de retirar los papeles de su nieto, esto originado por el descontrol que tiene sobre el niño. Ahora bien, la historia de este niño es bastante complicada porque su madre biológica vive en Cabildo y se desentendió de la crianza de este niño, tienen un pasado bastante violento y la señora Pamela en ese sentido hace los descargos en el sentido de que no puede tener al niño, incluso se llevó los papeles creo que para llevárselo a un Hogar, me parece a mí que en ese sentido, con el historial de violencia que tiene el niño con los demás compañeros, pues tiene 8 años de edad y debería estar ya en cuarto básico, pero sigue en primero, tiene muchas dificultades con el tema de lectura y escritura, su violencia sobrepasa las normas establecidas en un manual de convivencia, ahora nosotros tenemos que velar también por la seguridad y bienestar del resto de la comunidad educativa, en ese sentido la abuelita entendió la situación, desconocemos las razones del porqué ella acudió a Diario El Trabajo, ella retiró al niño voluntariamente, no hay una expulsión como tal, habiendo la posibilidad de expulsarlo, los directores tenemos esa posibilidad pero no hubo una expulsión, lamentablemente él ya ha pasado por siete u ocho escuelas de nuestra comuna», dijo González Cruz.

Según supo Diario El Trabajo a última hora, el día de hoy el jefe DAEM de San Felipe, Iván Silva Padilla, estará atendiendo personalmente a doña Pamela Osorio para conocer más de cerca el complejo caso de su nieto.

