¡No hay caso! De nuevo sujetos intentan robar en céntrico quiosco de ‘Lucho’ Zelaya

Diversas son las interrogantes que se puede hacer la opinión pública sobre la situación que vive constantemente el conocido y destacado dueño de quiosco Luis Zelaya, conocido popularmente como ‘Lucho’, ya que una vez más y pese a que no se llevaron especies, delincuentes provocaron cuantiosos daños luego que intentaran robar su quiosco ubicado en calle Merced, a metros de calle Salinas donde se ubica una de las cámaras de tele vigilancia.

Aburrido de todo esto conversó con nuestro medio reconociendo que en esta ocasión fueron sólo daños, eso sí cuantiosos porque se vio afectada una conservadora que tiene en el local: «Sí, sólo daños. Aburrido de esto, no hay cámaras, parece que no hubiera nada de vigilancia, cómo tanto, ya me han entrado el mes pasado y este mes, no sé, que haga algo la autoridad en el centro, ya está bueno».

– Bueno, no te llevaron nada, pero igual implica gastos.

– Sí, hicieron tira la máquina conservadora de bebidas, le metieron un fierro, se metieron adentro, no se pudieron llevar nada, pero me hicieron tira la máquina.

– Esos daños ¿cuánto gasto te significan?

– Esa máquina vale cómo doscientas lucas, ciento cincuenta lucas.

– ¿Pero te sigue funcionando o tienes que repararla?

– No sé porque no la he probado todavía.

– ¿Desde cuándo que no te robaban?

– Del mes pasado que hicimos la nota, con todas las bebidas, esa máquina, ahora cómo le colocaron una cadena con candado, no pudieron abrirla, le metieron unos fierros por los lados para ver si podían reventarla y no la pudieron reventar; sacaron unos fierros de atrás de protección, tampoco pudieron meterse, hicieron tira la lata del techo.

– ¿A que lo relacionas tú todo esto o por qué crees que te pasa todo esto?

– No, porque es robo nomás, se presenta la oportunidad que aquí queda solo, solo, sola calle Merced.

– ¿Las cámaras de tele vigilancia?

– No, no pasa nada con las cámaras, yo creo cómo no mandan a alguien. Oye el otro día llegué temprano, como no manejo las llaves, me quedé dormido, ahí llegó Carabineros, pensaron que estaba curado, me despertaron porque dijo ¿está curado? No porque estoy esperando que abran aquí y cuanto se llama, las cámaras acusan, pero yo les dije acusan cuando uno está mal parado nomás, porque cuando a uno le roban nunca acusan.

Señala que son más de veinte veces las que le han robado; «Voy para las 30 veces que me han robado», finalizó.