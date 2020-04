¡No hay caso! Delincuentes roban por tercera vez en obra en construcción

Por tercera vez delincuentes entraron a robar a una obra en construcción ubicada en calle Merced número 280, pleno centro de San Felipe. En esta ocasión el o los antisociales robaron herramientas de los trabajadores avaluadas en más de un millón de pesos.

El robo quedó al descubierto en la mañana de ayer. Entre las herramientas robadas hay taladros eléctricos y otros aparatos que son estratégicos para la construcción.

El jefe de obras del lugar, Luis Yansen, indicó a nuestro medio que generalmente rompen candados para entrar, sin embargo en esta ocasión ingresaron por el techo para luego dirigirse a la bodega; «se robaron herramientas estratégicas, esto es un daño para los trabajadores que tenemos hoy día porque quedan sin sus herramientas de trabajo. Hoy día (ayer) tuvimos que echar para la casa a algunos maestros producto de este robo, entre ellos carpinteros y albañiles, porque les robaron sus herramientas. Así es que esperar que Carabineros solucione lo antes posible, ya tenemos la denuncia porque no es primera vez, lamentablemente aquí es pleno centro de San Felipe y no tenemos cámaras de tele vigilancia, no tenemos absolutamente nada… algún registro que nos pueda dar a conocer quién se está metiendo y por dónde se está metiendo, porque detrás de nosotros existe la parte de Esval que también es una empresa grande, posiblemente se puedan meter por ese sector», dijo Luis Yansen.

– ¿Qué tipo de herramientas?

– Herramientas eléctricas, prácticamente taladro inalámbrico, galleteras, sierras circulares, cosas de ese tipo.

Todo lo robado fue avaluado en más o menos un millón de pesos. Sumando todos los robos, la suma aumenta por sobre los dos millones de pesos.

Al momento de conversar con nuestro medio, trabajadores estaban reforzando una de las paredes para evitar que ingresen sujetos a robar.