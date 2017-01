Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Crónica “Nosotros no autorizamos grabación de un reality en el Puente de Putaendo” Directora de Vialidad, Claudia Lizama, reaccionó molesta a la versión municipal que sostuvo que la Dirección Provincial de Vialidad autorizó el cierre del Puente Putaendo para la grabación del Reality ‘Doble Tentación’. PUTAENDO.- El cierre del Puente Putaendo y el desvío del tránsito hacia el sector Tres Puentes, generó la molestia de varios vecinos de la comuna, principalmente de los sectores de Granallas y Quebrada Herrera por las incomodidades de traslado y económicas. A estas molestias se sumó la directora provincial de Vialidad, Claudia Lizama, debido a que la Municipalidad de Putaendo aseguró mediante un comunicado oficial, que ese organismo había decretado la autorización a Mega para la filmación del reality ‘Doble Tentación’.

Cabe mencionar que el Puente es parte del sector rural de la comuna, por lo tanto, fue la Dirección de Vialidad quien autorizó al canal Mega para usar dichas instalaciones y, por ende, el municipio dispuso de los correspondientes desvíos, apuntaba el comunicado enviado por el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Putaendo.

Lizama, si bien es cierto reconoció que el Puente Putaendo está bajo la tuición de Vialidad, desmintó a la Municipalidad de Putaendo, asegurando que fueron ellos quienes directamente se coordinaron con Mega y autorizaron la grabación del reality show. “Nosotros no hemos autorizado nada. Aquí no hubo ni una conversación ni coordinación por parte del municipio, por tanto el puente no se va a cerrar”, sentenció.

La profesional explicó que para una intervención de esta envergadura, “quien debe autorizar es el Seremi de Obras Públicas en coordinación con el Intendente Regional. Además debe haber informes previos de Carabineros y Bomberos, por lo tanto ni siquiera yo puedo autorizarlo y me molesta que públicamente se diga que el cierre del Puente Putaendo fue autorizado por mí. No se trata de llegar y cerrar un puente” enfatizó. Agregó que como Dirección Provincial de Vialidad, han intentado establecer coordinaciones con la Municipalidad de Putaendo, pero sus esfuerzos han sido en vano.

Por tanto, y de acuerdo a lo señalado por Lizama, el tránsito en el Puente Putaendo permanecerá expedito.

Finalmente, Claudia Lizama reiteró que la decisión de autorizar las filmaciones del reality show ‘Doble Tentación’ de Mega, pasó por un acuerdo del Concejo Municipal de Putaendo y por coordinaciones establecidas entre el municipio local y la señal privada.

