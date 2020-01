ACTUALIDAD Papa Francisco expulsa de la Iglesia al sacerdote Humberto Henríquez por Abuso Sexual

Crónica Nuevamente aparecen largas filas de adultos mayores para cobrar pensiones Una vez más los adultos mayores de nuestra ciudad están debiendo soportar malas condiciones para ir a cobrar sus pensiones. Esto porque el día de ayer era posible apreciar una larga fila de personas de la tercera edad esperando pagarse en la sucursal del Servipag de calle Toromazote con Merced, a un costado del Santa Isabel chico. Tiempo atrás en pleno invierno vivieron la misma situación. En esa ocasión fue un video circulando por las redes sociales hecho por el conocido conductor de colectivo Rafael Pérez Orozco, quien puso la voz de alerta de esta situación que ayer 20 de enero de 2020 vuelve a resurgir. "Acá no debieran tener este tipo de pagos, tienen que tener otro sistema más acomodado para la gente. Nosotros somos pura gente adulta, entonces tiene que ser una cosa más acomodada. Imagínese, a mí me tocó el 218 y van recién en el 75 parece, a lo mejor atienden hasta la una y yo soy de Catemu", dijo Oscar del Canto. "Pucha, como nunca la otra vez, hace como cinco meses, me tocó lo mismo acá y me entrevistaron, cambiaron la hora y ahora estamos peor. Yo vengo de Catemu, ando de las seis de la mañana en micro para llegar acá; tengo el número 91, llegué aquí y no abrían, nosotros la otra vez reclamamos y empezaron a pagar a las ocho, ahora no tenía abierto ni a las nueve, yo llegué casi a las nueve", dice Eugenio Gallardo. También conversamos con algunas pensionadas, quienes nos dijeron que el sistema estaba malo: "Muy malo porque estamos aquí de antes de las nueve de la mañana y empiezan a pagar a las diez. Imagínese, somos todos adultos mayores, hay incomodidades así es que estamos mal, mal; no tenemos ninguna regalía nosotros, estamos muy mal, dicen que hay para el adulto mayor, pero no hay ninguna regalía, dicen el adulto mayor primero, se llenan la boca con eso y no pasa nada", dice Eliana. – ¿Cómo le gustaría que fuera el sistema de pagos? – Muy distinto, que tuviéramos donde ponerse uno, que fuera más rápido, más normal, no así, donde nos juntamos tantos aquí, tengo para rato, tengo el 222. Otra de nuestras entrevistadas, Aída, tiene la misma opinión de Eliana, quien dice que anteriormente estaban abriendo a las siete de la mañana; "ahora a las diez de la mañana recién van en el setenta, yo tengo el 161, yo soy pensionada, en un tiempo nos ponían cafecito, agüita, todo eso… se perdió", dice Aída. Cabe reconocer que desde el supermercado Santa Isabel les regalaron vasitos pequeños con jugo y trozos de torta. En Chile hay un total de 1.794.757 pensionados por las AFP.