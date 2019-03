Nuevamente le roban mercadería de su carrito a doña Marta Estay

Una vez más, y esta vez amparados a la frondosidad de un árbol al lado del carrito en el que vende ropa doña Marta del Pilar Estay Astudillo, volvieron a romper los cajones para robarle mercadería. Así lo descubrió la misma comerciante cuando la mañana de este martes llegó a trabajar con sus dos muletas como apoyo, y vio destruida la aldaba de su carrito, y vacío ya, sin mercadería.

«Ya ni pierdo tiempo en ir a Carabineros a denunciar cada vez que me roban, de nada sirve, en total se llevaron como $200.000 en mercadería, a mí me cuesta harto ganarme las ‘lucas’, no es la primera vez que me roban, y para colmo hay un enorme árbol que tapa mi carrito, antes yo vendía mucho y hasta me sentía protegida en la esquina de la Plaza de Armas, luego me pasaron para este sector, ahora vendo poco y me roban con más regularidad», dijo doña Marta a Diario El Trabajo.