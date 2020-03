ACTUALIDAD Declaran ilegal la detención de las personas que fueron acusadas de dañar estatua del ‘Soldado del Pacífico’

Nueve personas detenidas durante noche de manifestaciones en San Felipe

Desde hoy miércoles se adelanta a las 18 horas retiro de basura en el damero central

Municipio reemplazará tradicional Vendimia por Fiesta de la Chilenidad

Comunidad escolar llora prematura partida de su profesora de Biología y Ciencias

Marzo es el mes de aniversario del Cuerpo de Bomberos de San Felipe Policial Nueve personas detenidas durante noche de manifestaciones en San Felipe Carabineros de San Felipe, por medio del comisario de la Segunda Comisaría, mayor Mauricio Guzmán Yuri, informó que producto de las distintas manifestaciones durante la noche de este lunes, un total de nueve personas resultaron detenidas; tres por desórdenes y seis por daños. Indicó que todo comenzó a eso de las 21:30 horas con una marcha que pasó por distintas partes de la ciudad; «mientras iba avanzando, algunas personas iban quemando basura, cartones, bolsas, con el fin de realizar barricadas, lo que fue Maipú/Prat, Merced también y otras calles céntricas de la comuna; la verdad que hubo bastantes desórdenes. Carabineros procedió con disuasivos químicos, no se utilizó más que nada eso y se pudo despejar el sector céntrico», señaló el mayor Guzmán. Posteriormente, según el oficial, las personas se trasladaron al sector de la cancha de tenis ubicada en avenida Yungay con Chacabuco, donde pasó la misma situación: «Arrojaron piedras y objetos contundentes contra Carabineros, debiendo nuevamente usar disuasivos químicos. La verdad que es un sector bastante complejo ya que el colindante hay muchas casas habitación; sé que es una molestia para los vecinos, que han tenido que soportar muchas veces los actos vandálicos, cortes de las mismas barricadas, pero se procedió de la forma más rápida posible y posteriormente nos retiramos del lugar», señaló Guzmán. Como consecuencia de todo este operativo nocturno, en el sector céntrico hubo tres detenidos por desórdenes y seis por daños a la estatua del ‘Soldado del Pacífico’, los cuales pasaron a control de detención por daños en bienes de uso público, declarando ilegal su detención (ver nota aparte). El mayor Mauricio Guzmán Yuri dijo en horas de la mañana de ayer que Carabineros no había recibido denuncias de daños a la propiedad privada, ni saqueos. Insistió que cuando se producen protestas hay incomodidades para la gente, impidiéndose el libre tránsito de las personas: «Insisto y lo vuelvo a repetir para la misma gente que vive y tiene que soportar muchas veces en el sector de la cancha de tenis muchas veces, las molestias en el lugar, ya que lo toman como punto de encuentro en San Felipe», aseveró el mayor Guzmán. Consultado sobre hechos similares en otras comunas dependientes de la Segunda Comisaría, indicó que no hubo, destacando que estuvo bastante tranquilo, esperando que esto vaya decantando y volviendo a la normalidad: «Se ve que la cantidad de gente en las marchas es mucho menor, empezamos con gran cantidad de familias, ahora se han desmarcado, precisamente son jóvenes. Insisto, ayer hubo un menor de 13 años que estaba arrojando piedras a Carabineros, ese menor tendrá mamá y papá, fue conducido hasta la unidad y entregado a un adulto responsable, pero es preocupante que niños tan chicos se vean involucrados en esto y se pueda producir algún problema, puede resultar lesionado o dañado», señaló. No se reportaron funcionarios de Carabineros lesionados. Desde hoy miércoles se adelanta a las 18 horas retiro de basura en el damero central » Declaran ilegal la detención de las personas que fueron acusadas de dañar estatua del ‘Soldado del Pacífico’