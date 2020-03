ACTUALIDAD Conductor muere tras protagonizar ‘misterioso accidente’ en peaje Las Vegas

Familiar de fallecido en Peaje Las Vegas: «A mi hermano lo apalearon, lo acribillaron en el suelo»

Nuevo robo a ‘Joyería Lalito’ sume en la desesperación a su propietario

Dos accidentes el mismo día en la misma esquina Condell con Navarro

El abuelo Víctor Ríos tiene 104 años de edad y todavía no piensa en jubilar

Declaran ilegal la detención de las personas que fueron acusadas de dañar estatua del ‘Soldado del Pacífico’ Comunidad Nuevo robo a ‘Joyería Lalito’ sume en la desesperación a su propietario Conocido comerciante dueño de céntrica joyería, no haya qué hacer al sufrir nuevo robo en su local ubicado en pleno centro de San Felipe. Entre lágrimas el dueño de la Joyería ‘Lalito’ ubicada en calle Coimas número 1142 A, pleno centro de San Felipe, relató el robo que una vez más sufrió durante la madrugada del día martes. Dice que se percató del hecho en la mañana de este martes, en los momentos que iba a dar un vuelto a una mujer luego de cambiarle la pila a un reloj. El año 2011 también le entraron a robar cuando había llegado recién. Por eso ahora está pensando en seguir o no seguir con el negocio, «porque uno que trabaja al día no tiene el capital para decir ‘voy a reponer el daño de un robo’, y tienes que seguir sacándote la cresta. Da impotencia cuando tienes una familia y yo estoy encalillado, no pago el arriendo y más encima esto… da pena… da rabia, pero estamos en Chile ‘pos’ compadre, trabajamos ¿para qué?, para darle a la gente que no hace nada, que se dedica a puro robar. Los que me roban me hacen un daño grande, tengo que evaluar relojes ajenos, trabajos de los clientes. Ahora yo por ejemplo, si me roban un reloj ajeno, yo tengo que responderle al cliente. ¿Cómo voy a seguir trabajando?, la caja de fondo ahí está, entonces da impotencia… da impotencia. Yo como les digo vivo día a día, encalillado, yo fíjate que en este momento te vendo la casa y voy a quedar endeudado. ¿Quién me responde?, quién dice, toma, ahí tenís… algo o alguna ayuda que te den», reflexiona el dueño. – ¿Le abrieron la caja fuerte? – Está abierta, ahí quedó. – ¿Tenía la plata del arriendo, otras cosas? – Tenía otras cosas, la plata del arriendo todavía no la he logrado tener, pero no estaba ahí, en la caja no hay nada… tenía otras cosas… importantes, ahora no hay nada… nada, hay puros papeles. – ¿Por dónde habrían ingresado? – Mire la entrada siempre la hacen por calle Coimas, hay un callejón donde termina la Catedral, siempre se entran por ahí, entonces le queda toda la manzana y se meten. Lamentablemente yo deslindo con el Fortín Prat, ellos se meten y roban nomás, y ahí queda uno. – No es la primera vez que le roban. – Nooo… si cuando yo recién llegué en el 2011, también me hicieron un robo, pero ahí me escogieron todo, ese fue un robo seleccionado, se llevaron todo lo que era oro y seguramente ahora andaban buscando más, pero ahí estoy, tengo que evaluar primero. – ¿No ha evaluado todavía? – Todavía no, tengo que hacer caja para poder ver qué es lo que puedo hacer. – ¿Le dejaron vacía la caja fuerte? – Si, no encuentro nada todavía, tenía unos relojes de oro que son de un amigo, carabinero jubilado que me los dejó para arreglo… eso no lo encuentro, tengo que buscar todo eso. – ¿Qué piensa hacer luego de esto? – Yo, lamentablemente voy a tener que pensarlo bien, porque yo voy a tener que ponerle el pecho a las balas, porque con esto voy a sufrir hasta demandas. Si no me puedo arreglar voy a tener que irme a la casa, ponerme de acuerdo con los clientes, entregar lo que está arreglado y lo que no, devolverlo porque no se puede seguir trabajando así; lamentablemente no se puede seguir trabajando, estamos en una sociedad donde gana el delincuente. Uno que trata de luchar… luchar, no sacas nada, nada, así es que ahí estamos, tengo que evaluar bien primero, si no irme y explicarle a la gente. De todas maneras no se conoció públicamente el monto del robo, pero como dijo el afectado, sacaron numerosos relojes desde la caja fuerte. Al finalizar dijo que su hijo había ido a la PDI a realizar la denuncia respectiva. Dos accidentes el mismo día en la misma esquina Condell con Navarro » Familiar de fallecido en Peaje Las Vegas: «A mi hermano lo apalearon, lo acribillaron en el suelo»