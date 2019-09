Numerosos incendios de viviendas dejó el largo fin de semana de Fiestas Patrias

Bomberos de San Felipe:

La inmensa mayoría de las emergencias fueron incendios menores, exceptuando uno en Villa Las Acacias.

El Cuerpo de Bomberos de San Felipe, a través de su comandante Juan Carlos Herrera Lillo, hizo un positivo balance de lo que fue este extenso feriado con motivo de las celebraciones de fiestas patrias.

– Comandante, se terminó el ‘18’, ¿qué balance hace Bomberos de San Felipe?

– Bueno la verdad que el balance es positivo en la parte de accidentes vehiculares, hubieron colisiones menores, lo que sí se recalcó este año en la parte de fiestas patrias fueron los incendios estructurales, tuvimos incendios estructurales en Panquehue, uno en Curimón, cuatro incendios acá en el sector de San Felipe; Las Acacias y en distintos puntos de San Felipe, la verdad no podemos decir que fueron incendios de mayores proporciones, sino que el trabajo rápidamente de los vecinos también ayudó en eso que no se propagara el incendio al sector que fue más complicado, que fue en Las Acacias, que son casas pareadas, pero el resto fueron amagos de incendios; una casa abandonada en el sector de Parrasía que esa casa se ha quemado como cuatro, cinco veces y el resto son incendios que afortunadamente a la llegada de Bomberos se pudo evitar que el fuego se siguiera propagando.

– ¿Pero son incendios declarados en el fondo?

– No, la verdad que fueron incendios menores, el que fue declarado es el de Las Acacias, que tuvo mayor trascendencia por el hecho que se estaba quemando una ampliación, el fuego ya estaba tomando las dependencias de la casa principal y al llegar allá la primera máquina que fue de la Segunda Compañía, se pudo controlar rápidamente esa situación.

– ¿Personas damnificadas?

– La verdad que fueron personas que tenían agregado, pero eso es parte de la techumbre tuvieron pérdida total y la verdad que la municipalidad tendrá que hacerse presente ahí y ver realmente qué apoyo le van a prestar a esta familia.