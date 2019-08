Otra del FAE y el Sename: Familia de acogida dice que le quitaron con engaño niño que cuidaba

Desgarrador testimonio de mujer sanfelipeña que cuidó durante un año y medio a menor, excediendo los seis meses que supuestamente las familias de acogida pueden estar con un niño.

Una enérgica queja en contra del Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE) y del Sename, por quitarle este martes un niño que tenía a su cuidado en calidad de Familia de Acogida, es la que hizo pública una vecina sanfelipeña, Leslie Fernández Morales, quien explicó a Diario El Trabajo su situación.

«Lo que quiero denunciar es el mal procedimiento al quitarme un niño de mi familia, este niño llegó a mí remitido de la OPD de Putaendo porque la causa del menor está en Putaendo, el niño tiene un año y medio de edad, lo recibí a los doce días de nacido, igual es harto tiempo, igual hay un fuerte apego, se notaba que el niño y yo tenemos un apego, la OPD trasladó al niño al FAE San Felipe y como yo ya había sido Familia de Acogida anteriormente y estaba bien evaluada, y así me entregaron al chiquitito cuando tenía apenas doce días de nacido (…) cuando lo recibí, el niño llegó con una tortícolis congénita que le impedía mover su cuello, lo llevamos a una clínica particular en Santiago, así fuimos como familia sometiéndolo a tratamientos y muchos exámenes», dijo Fernández.

– ¿Cómo era su relación con el equipo FAE?

– El FAE San Felipe y yo tuvimos roces hace algunas semanas, porque ellos se enteraron que yo estaba haciendo consultas para poder presentar una solicitud de adopción, ellos en el FAE me dicen que eso no se puede, me han tratado pésimo, me han humillado demasiado, he callado por miedo que me quitaran el niño, me intimidaban con llamar a Carabineros para quitarte el niño, siempre me decían eso, al final guardé silencio, esa es la estrategia que tienen ellos en el FAE, me han hecho hasta llorar, por ejemplo me han dicho ‘qué está haciendo usted señora Leslie, nosotros estamos enterados de que usted quiere mucho al niño, eso no se puede hacer, usted no puede querer demasiado al niño’, y para el FAE es malo que nosotros las Familias de Acogida nos encariñemos mucho con los niños, no se puede querer a un niño del Sename, está totalmente prohibido, porque si mostramos un poco de interés a un niño y ellos se enteran, nos lo quitan inmediatamente. No merecen ser amados, estos niños son vulnerados por Sename y por FAE, empezando por esas entidades.

– ¿Cómo se lo quitaron?

– Me llamaron por teléfono el día martes a las 10:55 horas, preguntando si yo iba a llegar a la audiencia, pregunté ¿qué audiencia?, así que me presenté en el Juzgado de Familia, no me habían notificado a mí, ni a los abogados de la Corporación que me asesoraban en este caso, llegué con el niño el martes, voy entrando y me quitan el niño en brazos y se lo llevan. Después entro a una sala donde estaba una jueza, que no tiene corazón y para variar FAE que habló pésimo en ese momento de mí, en pocas palabras ‘me hizo pebre’. Yo fui sola a esa audiencia, la cual no pude defenderme, no me dejaron hablar, solo unas preguntas y sería, y el resultado fue que yo no podía tener al niño por las intenciones de querer adoptarlo y tener muchas aprensiones con el niño, y que al niño se veía como un objeto no como persona… Al final me dicen ‘despídase del niño porque se va a Valparaíso’. Entro a una sala en el juzgado y él me tiraba sus brazos y me decía mamá, y yo con mi hija de diez años, a la cual le dio una crisis de llanto porque no quería que se llevaran a su hermano; ella pedía a gritos en el juzgado que no se llevaran a su hermano… por eso pido justicia por él. Que vuelva con nosotros, es un niño amado y feliz. No le falta nada. Señores del FAE y Sename, lo vuelvo a repetir, yo amo a ese niño, es mi hijo, lo siento, yo tengo sentimientos y corazón, no soy indolente como ustedes. Soy estudiante de Trabajo Social, y la verdad si trabajara como ustedes lo haría de vocación y de corazón. Devuelvan a mi hijo, hay una familia que lo espera. Lo peor que el Sename me cerró las puertas, no puedo ni siquiera con mi esposo ser evaluados, tenemos todos los requisitos que lo ameritan y nos cierran las puertas.

Diario El Trabajo no logró tener acceso a más información, de hecho la última vez que investigamos una queja similar contra el FAE San Felipe, se nos impidió tajantemente avanzar en el sentido de obtener explicaciones del caso investigado. Insistimos en varias ocasiones que nos atendiera la directora del FAE San Felipe, Carolina Cornejo, pero se nos desvió a otras agencias (ADRA Santiago), misma que no tiene relación con este caso.

Roberto González Short