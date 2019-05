Otra vez y en solo dos días delincuentes entraron a robar a Casa Azul

¡Los tienen de caseros!:

¡Para no creerlo! Nuevamente y cuando aún se estaban reponiendo del robo sufrido el día miércoles, delincuentes entraron a robar a las dependencias de la Casa Azul ubicada en la Avenida Chacabuco Nro. 189 de San Felipe.

Una de las directoras de la Fundación Soñarte, Erika Chávez, confirmó la información indicando lo siguiente: «Sí, lamentablemente nos quedamos con el gusto amargo de la sorpresa de ayer y más que no imaginábamos que nos pudiera suceder esto tan pronto. Hoy (ayer) al llegar los funcionarios a trabajar con normalidad y se encuentran nuevamente con que habían utilizado el mismo modo de sacar cosas, trajinaron todo el lugar nuevamente, se llevaron lo que habíamos comprado ayer (miércoles), artículos de aseo, cosas más cotidianas, cosas de la cocina, desmantelaron dos calefones que hay acá en la cocina y en el baño, sacaron las cañería de cobre, bueno, lo que puedan reducir que hay dentro de estos aparatos; se llevaron hasta el espejo del baño, cosas insólitas, y bueno siguieron con el material que fue quedando, como colchonetas», señaló.

Reconoce la directora que están muy atemorizados con lo que pueda suceder, «porque al parecer son muy ‘carepalo’, no les importa nada, tuvimos harta difusión de lo que había pasado, ustedes como medio nos apoyaron muchísimo, entonces me sorprende que frente a eso… volvieron; entonces no sabemos qué esperar, si vuelven hoy día por las cositas que van quedando o dejan pasar otros días, así es que tomamos la decisión de sacar las cosas de acá… lo que va quedando, y trasladarlo a domicilios de algunos papás, cosa de prevenir para no quedarnos sin nada… Se están llevando el material de trabajo que estamos ocupando día a día», indicó Erika Chávez.

Consultada sobre la idea de cambiarse de recinto, dijo que son sesenta familias que tienen una opinión que hay que valorar; «hay que barajar, pues tampoco es tan fácil decir ‘nos vamos’, claro, hay que barajar opciones. El dueño de la casa está muy atento a tomar acciones, va a cerrar acá el techo interior, va a poner cables, también se contactó con los dueños de la casa de al lado para ver que hacen, pero mientras ellos no hagan algo, con cerrar la casa yo creo que vamos a estar expuestos a que vuelva a ocurrir lo mismo», indicó Erika Chávez.

– ¿Qué se está haciendo con la atención de los niños?

– Lo que se está haciendo, lamentablemente ellos necesitan continuidad en su trabajo, no podemos cortar ahí, ayer (miércoles) sí paramos y hoy día se ha estado atendiendo con lo que hay… con lo que quedó se ha estado armando cajas de trabajo, pero no es lo óptimo y si nos llevamos las cosas vamos a evaluar si atendemos hoy o cómo vamos a funcionar la próxima semana.

– ¿Cómo ingresaron en esta ocasión?

– Ingresaron por el techo, las casas del lado que están deshabitadas, por el techo y en la misma forma, las mesas que pusieron para salir y subir los artículos.

Reiteró que lo robado en esta ocasión son productos que compraron para funcionar, algo básico como papel higiénico, toallitas para los niños, azúcar, té; «Hasta eso se robaron», señalaron.

Consultada por el valor de lo robado, dijo que no lo tenía estimado.

Carabinero llegó al lugar para acoger la denuncia correspondiente.