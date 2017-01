Padre biológico de ‘Nachito’ apoya a familia cuidadora y denuncia ‘cosas raras y turbias’ en el Sename que estaría vendiendo a los niños

Familiares y amigos buscan revertir determinación judicial de entregar menor de 6 años en adopción. Entre los manifestantes, el padre biológico del niño, contó cómo fue que ‘Nachito’ llegó a este hogar.

Ha pasado exactamente una semana desde que el Servicio Nacional de Menores, Sename, llegara hasta la localidad de La Higuera, en la comuna de Santa María, a retirar a ‘Nachito’ desde el hogar de su familia de acogida -amparándose en una decisión del tribunal de familia y la ley 19.620- para entregarlo a una familia adoptiva . Siete días que, para los padres cuidadores del niño y su círculo más cercano, se han hecho mucho más largos que los 6 años de felicidad vividos junto al infante.

Con el pasar de los días, las horas se hacen más largas y la lucha contra el sistema pareciera resultar estéril. Los caminos se han ido estrechando, la angustia va aumentando y la desolación de sus seres queridos, sólo se ve mermada por el apoyo que han recibido de la comunidad.

Precisamente, familiares, amigos y gente que se ha comprometido con la causa por el sólo hecho de empatizar con el amor de padres, llegaron hasta el centro de San Felipe y se manifestaron frente a la Gobernación Provincial, lugar donde pidieron el apoyo de los automovilistas mediante bocinazos y de los transeúntes con la firma de un libro que será presentado ante la autoridad competente, solicitando la devolución del niño a su familia cuidadora.

En la oportunidad, Diario El Trabajo tuvo la posibilidad de conversar con Luis Silva Terraza, padre biológico del niño, quien entregó algunos detalles de cómo ‘Nachito’ llegó a manos de su familia cuidadora en Santa María, atribuyendo aquella decisión a la condición que presentaba en ese momento la madre del niño, hecho que -según cuenta- determinó que el Tribunal, a través del FAE, buscará a los cuidadores adecuados.

“A mi expareja, madre de los niños, la encontraron que era drogadicta, le hicieron exámenes y salió efectivo que consumía drogas. Yo hace más de un año que no estoy con ella y lo único que quiero es recuperar los niños para que queden con las cuidadoras, que se críen con ellas hasta que tengan mayoría de edad y de ahí decidan pa’ qué lado van a cortar (sic)”, relató Silva.

Don Luis alude el caso de otro de sus hijos, quien asegura está pasando por una situación similar a la de ‘Nachito” y, si bien no precisa cuál es esa historia, narró que “el Sename anda actuando con cosas raras porque ellos vienen a llevarse a los niños como delincuentes, como ladrones, porque al niño mayor me lo sacaron del colegio y se lo llevaron a escondidas, sin darle cuenta a la cuidadora, llegaron y se lo llevaron”, afirmó.

Según el mismo relato, Silva asegura que, desde que dejaron a los niños con los cuidadores, tiene contacto con ellos y aunque las visitas no son muy frecuentes, está en pleno conocimiento que ambos menores de edad están en buenas manos y en óptimas condiciones, por lo que pide que sean devueltos desde la institución a las familias de acogida.

“Los niños ya llevan como 6 ó 7 años los dos acá en Santa María, están bien cuidados, bien protegidos, los estaban educando, yendo al colegio, yo no sé por qué el Sename quiere llevárselos, tengo entendido que los quiere adoptar un caballero que es de plata, que es de Arica, así que yo pienso que aquí está corriendo plata con los del Sename (…) aquí hay cosas turbias, cosas negras que el Sename está ocultando, yo pienso que a los niños los quieren vender”, conjetura el progenitor.

De acuerdo a las palabras de Silva, el niño sabe de la existencia de sus padres biológicos, pero “es feliz junto a sus padres adoptivos, quiere a sus cuidadores como sus verdaderos padres”, es por esa razón y por lo dolorosa que ha resultado esta situación para esta familia santamariana, que sus vecinos, familiares y amigos no claudicarán en la lucha de recuperar a ‘Nachito”, tal como lo expresó Lucila Montenegro, quien asegura conocer a su cuidadora hace mucho tiempo.

“Yo conozco a la mamá de Nachito, porque ella es su mamá, ella era compañera de curso de mi hija, es una buena niña, una buena madre, no sé por qué hacen esto. Nachito era compañero de curso de mi nieto (…) no sabemos por qué el Colegio no ayuda, no dice algo, porque el niño tiene que educarse, que lo traigan al colegio”, sentenció la vecina, apelando también al criterio de la Jueza encargada del caso, aludiendo que “que ella saque su corazón de madre y si no es mamá algún día lo irá a ser y nadie está libre, nadie le dice a ella que un día, uno de sus hijos pueda estar en la misma situación”, expresó la vecina.

Del mismo modo, Cecilia Puelles, asegura ser amiga de la familia cuidadora y cuenta que conoció al niño desde que llegó a ese hogar. “Nachito llegó bebito, yo lo tuve en mis brazos y lo vi crecer, no día a día, pero sí su desarrollo sano, natural, feliz, con mucho amor, a este niñito se le dio todo lo que humanamente como padre uno le da a un hijo legítimo, de sangre y que ahora se lo lleven, habiendo tanto niño en el Sename luchando por un hogar, lo encuentro injusto”, sentenció Puelles.

En este contexto, la historia de ‘Nachito”, parece estar lejos de un final. Vehículos particulares y parte de la locomoción colectiva mayor, han sumado sus mensajes de apoyo hacia esta familia cuidadora que mira impotente, como el sistema le arrebata una parte de su vida, en una determinación que les ha propinado un verdadero golpe de knockout.