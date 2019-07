ACTUALIDAD Madre autorizó ‘desconectar’ a su hijo para cumplir con su deseo de donar sus órganos

Padre reclama contra Tribunal de Familia por no ser atendido a la hora fijada en la notificación

Sorprenden a haitiano vendiendo carne y pescado mal oliente en Feria de las Pulgas

Definitivamente el básquet de San Felipe no irá a ningún nacional este 2019

Germán Corengia se muestra tranquilo por el presente albirrojo

Triple colisión involucra a patrulla de Carabineros y provoca enorme taco en Av. Yungay Comunidad Padre reclama contra Tribunal de Familia por no ser atendido a la hora fijada en la notificación Un reclamo público está realizando Sebastián Solís, de 34 años de edad y proveniente de la comuna de Putaendo, en contra del Tribunal de la Familia de San Felipe porque no fue atendido a la hora que tenía la audiencia. Dice que hace tres semana que no ve a su hijo e ignora por qué el juez no entró a la audiencia estando ahí.

Según explicó, la mañana de ayer se presentó a las 09:30 horas en el Tribunal de Familia, pues tenía fijada audiencia a las diez de la mañana, pero lamentablemente asegura que en forma totalmente unilateral, el juez a cargo no ingresó a la audiencia. «A la señorita en dos oportunidades le pregunté a qué hora era la audiencia. Yo me presenté. Primero me dijo que el juez estaba realizando un escrito y observando otro escrito también, entonces eran las 11:47 horas, me informan que hay una notificación de cambio de causa, pero no dice en ninguna parte el porqué; para suspender una audiencia tiene que haber sido dentro de la sala número tres, y decir que hay un cambio, pero la persona se presentó a audiencia, entonces es una falta de respeto, de descriterio ante un juez de la república de Chile. Yo estoy cumpliendo cómo ciudadano estando temprano e incluso enfermo, con licencia, porque varios meses no veo a mi hijo. Te dicen vaya a la Corporación de Asistencia Judicial para que lo puedan defender y nadie te defiende, yo me defiendo sólo en todas las oportunidades, la única vez que me presenté con un abogado ha sido por pensión que al fin y al cabo es eso lo que le interesa al Tribunal de Famia. Entonces también había un informe de la OPD y el informe no fue presentado, no hay ningún documento donde dice se amplía el plazo, nada, entonces es una situación irregular que yo voy a hacer una denuncia formal al Ministro Visitador y voy a pedir audiencia en la Corte de Apelaciones, esto es inaudito para mí, no sé si a otras personas les habrá pasado, pero espero que también la gente pueda iniciar un movimiento; yo igual quiero generar un movimiento de Aconcagua por un tema de ‘Amor de Papá’, hay muchas situaciones que pasan en el Tribunal de Familia, por vergüenza algunos papás no lo hacen; yo voy a seguir luchando, se ha caracterizado mi familia, yo en seguir luchando», dice Sebastián Solís.

– ¿Cuál es la situación tuya?

– La situación mía es que hicieron una denuncia falsa por maltrato psicológico en contra mía, la madre hizo esa denuncia, ya pero hoy día -ayer- tenía que estar el informe, decía en 30 días y si no estaba caía en desacato, y el juez hizo un cambio, pero nunca entró a la sala, yo estoy reclamando eso. Mira, yo estoy reclamando porque no me atendieron a la hora que corresponde, hay algo irregular ahí entonces, hay una medida de protección, por qué, no sé, el juez deberá dar la explicación porque yo me presenté.

– ¿Cuántos años tienes tú?

– Yo tengo 34 años y mi hijo tiene 5 años, y llevo más de tres semanas que no lo veo por situaciones que me alejé por denuncias, yo he seguido el sistema, tengo una cantidad de constancias, ahora dejé una constancia en Carabineros e hice el reclamo en tribunales, ahora me queda solamente hacerlo público. Es demasiado el tema. Sorprenden a haitiano vendiendo carne y pescado mal oliente en Feria de las Pulgas » Madre autorizó ‘desconectar’ a su hijo para cumplir con su deseo de donar sus órganos