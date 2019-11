ACTUALIDAD Hombre de 32 años baleado en plena vía pública en aparente ‘ajuste de cuentas’

Barricadas, saqueo y hasta corte de luz fue el balance de manifestaciones Crónica Panteonero no podrá exhumar más cadáveres y además ampliarán camposanto Obispado de San Felipe se compromete a poner orden en cementerio: Luego de varias entregas periodísticas por parte de Diario El Trabajo relacionadas con una serie de denuncias hechas por vecinos de Catemu en las que aseguraban sentirse estafados por la administradora del Cementerio Parroquial de Catemu, Anita Araya, y después también de varias solicitudes de nuestro medio al Obispado de San Felipe para que diera respuesta a los afectados y también nuestro medio, este jueves el organismo religioso nos brindó declaraciones en relación a la situación que se vive en esa comuna aconcagüina. Esto implicó que el Delegado Episcopal para la Administración de Bienes, se reunió el miércoles con los vecinos de Catemu para escuchar las demandas de la comunidad sobre la situación actual del Cementerio. El encuentro comunitario ocurrió en el Templo Parroquial, en donde especialmente aquellas personas que se han visto afectadas, expusieron su malestar y preocupación. En esta reunión el sacerdote Andrés Rodríguez Cataldo, en conjunto con la encargada de Administración del Obispado y el asesor jurídico, efectuó un amplio diálogo con la comunidad, con el objeto de dar a conocer la génesis del problema y las medidas que ha ido adoptando el Obispado de San Felipe, desde el momento en que se tomó conocimiento de las irregularidades acontecidas con la administración del Cementerio Parroquial de dicha comuna. OBISPADO DECLARA En el comunicado el Obispado de San Felipe declara: 1.- El Obispado de San Felipe, producto de una auditoría interna detectó irregularidades en la administración del cementerio parroquial. 2.- Con los antecedentes recabados al día 14 de octubre del presente año se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Felipe con el objeto que se investiguen y esclarezcan los hechos acaecidos, aportando los primeros antecedentes que se extrajeron de la respectiva auditoría. La Administradora del Cementerio la Sra. Anita Araya con fecha 2 de octubre del presente año, y cuando la administración del Obispado de San Felipe se encontraba ejecutando la auditoría, presentó una licencia médica, para posteriormente efectuar una denuncia en la Inspección del Trabajo de San Felipe, por acoso laboral. Encontrándose desde esa fecha con licencia médica, sin que el Obispado de San Felipe haya vuelto a tomar contacto con la administradora del Cementerio Parroquial. 4.- Conocidos estos hechos, y en virtud de los antecedentes que tenía el Obispado de San Felipe, contrató a una nueva secretaria para apoyar en las labores del Cementerio y aclarar las dudas e inquietudes que tiene la comunidad. Además se dispuso a personal extra a objeto de recibir a la comunidad para recabar sus inquietudes y poder a partir de ello entregar las soluciones a los problemas que los aquejan. SOLUCIÓN PARCIAL Expuestos los antecedentes y después de escuchar las opiniones, temores y miedos de las personas presentes en la reunión, se llegó a los siguientes acuerdos con la comunidad: 1.- El panteonero, no puede exhumar ningún cuerpo del Cementerio Parroquial, limitando sus funciones sólo a mantención y aseo del lugar. 2.- Realizar un catastro detallado con las personas afectadas, a objeto de otorgar las soluciones a cada problemática. En esta labor el Alcalde de la comuna, Boris Luksic, pondrá a disposición una dupla de personas de la Dirección de Desarrollo Comunitario para ayudar en realizar este registro. Una vez terminado este informe se estudiará cada caso en particular para encontrar las mejores alternativas de solución. 3.- Que el Obispado de San Felipe se comprometió a buscar un terreno aleñado que cumpla con las exigencias legales y permita al actual cementerio poder ampliarse. 4.- Adicionalmente se contratará una nueva persona como auxiliar del panteonero para ayudar en las labores de mantención, demanda que la comunidad exigió para mejorar las actuales condiciones del campo santo. 5.- También se le informó a la comunidad que sólo se cobrará el pago de la mantención a partir del año 2014 en adelante, antes de esa fecha no se realizará ningún cobro. Es de justicia comprender que lo ocurrido en Catemu no dicta necesariamente el espíritu ni políticas administrativas del Obispado de San Felipe, aún así consideramos que ha sido lo correcto que finalmente se efectuara esta reunión. EN SEGUIMIENTO Diario El Trabajo dará seguimiento a este caso, con miras a confirmar de cerca que a las personas afectadas se les cumpla éticamente con el reparo correspondiente: Tumbas en su respectivo registro; devolución de terrenos o nichos para aquellos clientes que aparecen como dueños distintos del mismo sitio de descanso; mejoras estructurales como baños y capilla para responso; una revisión justa sobre las boletas de pagos hechos a la parroquia para determinar si las sumas cobradas corresponden equitativamente al servicio recibido. Roberto González Short