ACTUALIDAD Panteonero reconoce ventas irregulares de tumbas en cementerio parroquial

Emanación de gas obligó a evacuar completamente Posta Rural Santa Filomena

Artistas locales se unen para interpretar canción y grabar video ‘Sueña’

Dan de alta a joven de 29 años de edad apuñalado por la espalda en Putaendo

Trabajadores de parquímetros se encuentran felices de volver al fin a trabajar

Exalumnos de antigua Escuela Uno se reencuentran en Quintero Comunidad Panteonero reconoce ventas irregulares de tumbas en cementerio parroquial Obispado de San Felipe se niega ahora a responder a nuestro medio: CATEMU.- La situación ya se salió de control en el Cementerio Parroquial de Catemu, dependiente del Obispado de San Felipe, institución religiosa que guarda silencio ante el clamor de los vecinos que piden explicaciones sobre el paradero de sus familiares difuntos, nichos pagados que han sido vendidos a otras personas, sepulturas de las que son sacados los restos humanos para venderlas al mejor postor, como bien lo demuestra una seria investigación desarrollada por Diario El Trabajo en ese lugar. Hoy martes compartimos con nuestros lectores la segunda entrega informativa en la que figura la anterior administradora del cementerio parroquial como la principal protagonista de una serie de irregularidades administrativas relacionadas al dudoso manejo de los dineros y terrenos destinados para honrar a los difuntos de la zona. Ayer lunes, desde las 9:00 horas, empezaron a llegar al camposanto automóviles de distintas partes del país, pero en su mayoría de Catemu. Las personas llegaron porque se les había citado para atender los reclamos en este sentido, así la gente llegó con recibos y documentos en los que se detallan los pagos a la exadministradora por muchos miles de pesos. «ME SIENTO ESTAFADO» Diario El Trabajo habló con varias de estas personas afectadas. Mario Martínez Delgado, afectado con terrenos comprados: «Tengo problemas con la compra de unos terrenos en este cementerio, me cobraron $600.000 por un espacio, eso fue en el mes de junio. Me lo vendió la señorita Ana Araya, resulta también que me estaba cobrando $60.000 más por la escritura, la cual no la pude pagar, después hice las consultas y resulta que las escrituras no valían más de $35.00’, o sea, me estaba cobrando una cantidad enorme, sólo por un papel de construcción me estaban cobrando $100.000, después $25.000 más, es un robo grande el que nos hicieron por todos lados es lo que estoy viendo (…) a mí me dijeron este terreno está desocupado y lo compré inocentemente, pensando que todo era de buena fe lo que se estaba haciendo, pero ahora me estoy sintiendo totalmente estafado (…) Aquí una de dos, o me quedo con el terreno que compré o me devuelven el dinero, esa es la solución que yo quiero. También aquí han jugado con nosotros, por ejemplo solamente por cambiarla de un lugar a dos metros de distancia me cobraron $50.000, los cuales inocentemente también pagué por ser mi madre y no pedimos boleta, me siento totalmente estafado, tanto que cuesta ganarse el dinero». HABLA EL PANTEONERO Nuestro medio logró sostener un conversación en Exclusiva con Omar Antonio ‘Pachuco’ Aguayo Toro, quien desde hace 36 años labora en ese lugar como panteonero del Cementerio Parroquial de Catemu. Él reconoce que sí tenía conocimiento de estas ventas irregulares y exhumaciones arbitrarias de cuerpos. Al parecer eran nichos y tumbas con derecho perpetuo, y en estos casos nunca se les informó a los familiares del difunto. – ¿Usted tuvo conocimiento de alguna irregularidad que estuviera ocurriendo con cobros o movimiento de cadáveres de forma irregular en este cementerio? – Sí, habían bastantes irregularidades, porque realmente eso fue lo que pasó cuando empezaron a venderse las sepulturas. – ¿Desde hace cuánto tiempo usted detectó estas irregularidades? – Desde hace como dos o tres años más o menos. – ¿Usted sospechó algo? – No, yo ni tenía idea de lo que estaba pasando, pues a mí me mandaba ella y se sabe que si a uno lo mandan hay que hacer el trabajo. – ¿Usted sabe de traspasos extraños de cuerpos o de forma irregular? – Sí habían, había traspasos, a veces cuando ella (Anita Araya) estaba vendiendo las tumbas, yo le decía que tenían finado, pero ella se fijaba en el libro de pagos del mantenimiento y como no estaban pagadas algunas mantenciones, entonces ella se basaba para vender el terreno. No se le comunicaba a la familia del finado nada, nada. – ¿Qué le puede decir usted a los vecinos de Catemu y de otras partes del país que se están viendo ahora afectados con este problema? – Bueno yo aquí no tengo culpa porque aquí yo realmente soy inocente, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo; bueno ahora con la señorita esta que empezó a salir a la luz y bueno, qué le vamos a hacer. – ¿Cómo se siente al ver que las personas le reclaman a usted por el destino de sus difuntos? – Me siento indignado porque ahora soy yo el perjudicado, a las familias perjudicadas no les puedo ofrecer disculpas, el problema viene de abajo (de las oficinas) y yo solamente les pido perdón nomás porque realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo. OBISPADO CALLA Mañana miércoles en Diario El Trabajo publicaremos la tercera entrega periodística en la que hablaremos de otras irregularidades, tanto o más graves que las conocidas hasta ahora. Son muchas las preguntas que necesitan respuestas: ¿Por qué el Obispado de San Felipe se niega ahora a responder nuestras preguntas y llamados? ¿Qué solución ofrecerá finalmente la entidad religiosa para que vivos y muertos encuentren paz tras este descalabro económico, ético y moral? ¿Supervisa el Obispado lo que ocurre en sus cementerios parroquiales? ¿Es este un caso puntual, o hay problemas también en otras comunas? También mañana hablaremos con otros vecinos afectados por quien les vendió tumbas irregulares. Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL Emanación de gas obligó a evacuar completamente Posta Rural Santa Filomena »