Denunció agresión e intento de robo de bicicleta y terminó detenido por receptación del mismo vehículo Comunidad Para este viernes está convocada la marcha mundial por el medioambiente En San Felipe será a las 18:00 horas en la Plaza Cívica: Para mañana viernes está convocada la marcha mundial por el clima, en San Felipe la hora señalada es a las 18:00 horas. Esta es una iniciativa desarrollada por la agrupación global llamada ‘Fridays For Future’ (Viernes Para el Futuro), una reacción mundial en cadena que se originó en agosto de 2018 en Suecia, cuando Greta Thunberg, una joven sueca, que cansada de la inacción de los gobiernos, comenzó su propia huelga escolar, en las puertas del Parlamento de Suecia, exigiendo a los partidos políticos que actúen con urgencia para frenar el cambio climático. TODOS CONVOCADOS

Luego que las autoridades en ese país tomaran cartas en el asunto y naciera así este movimiento internacional, llegando a muchos países del mundo y al menos a más de 26 ciudades de Chile, ayer miércoles Damarett Alvarado, estudiante de la carrera de Gastronomía en la Escuela Agrícola, y embajadora de Fridays For Future, visitó nuestra Sala de Redacción para invitar a nuestros lectores y autoridades para esta importante marcha.

«Quiero invitar a todos los aconcagüinos para que este viernes 27 de septiembre a las 18:00 horas en la Plaza Cívica de San Felipe nos reunamos para emprender una marcha por las céntricas calles de la ciudad, nuestro petitorio tiene que ver con muchas acciones concretas alrededor del mundo demandando cambio estructural para asegurar nuestro futuro. Hay más de 5.225 eventos registrados en más de 156 países incluyendo Antártica. Por décadas nuestros políticos nos han fallado con su falta de compromiso y visión para enfrentar la crisis. Hoy somos los jóvenes los que damos el ejemplo. Hoy nos hacemos cargo de nuestro futuro y exigimos una respuesta justa y responsable frente al colapso de los ecosistemas y el clima», dijo la joven activista a Diario El Trabajo.

Estas marchas se vienen desarrollando luego que el pasado lunes 23 de septiembre, más de 100 presidentes del mundo se reunieron en Nueva York para asistir a la Cumbre de Acción Climática convocada por el presidente de la ONU. «Demandamos que en esta Cumbre en NYC el presidente chileno Sebastián Piñera reconozca y declare Estado de Emergencia Climática y que esto signifique: El fin de las 28 termoeléctricas a carbón al año 2030 (…) Según Conaf, se han perdido casi 1,2 millones de hectáreas en los últimos diez años, lo que equivale a perder dos veces la superficie de Santiago de Chile. Estamos aquí porque sabemos que las soluciones para frenar la crisis climática ya existen, y sólo un movimiento social unido y masivo será capaz de instaurar estas soluciones verdaderas, soluciones que cuestionen el sistema actual de explotación y crecimiento infinito en un planeta finito», agregó Alvarado.

– ¿Cuáles son las metas principales de este movimiento mundial al menos en Chile?

– Nos movilizaremos hasta asegurar que cada termoeléctrica en Chile se haya cerrado a más tardar para el año 2030, hasta que nuestra matriz energética esté basada 100% en energía renovable no convencional, hasta que aseguremos un manejo sustentable de suelos, biodiversidad y bosques, hasta que el gobierno de Chile se comprometa a plantar al menos 600.000 hectáreas de bosque nativo, hasta que se derogue el actual código de aguas, se promueva la agro-ecología, la educación medioambiental de forma transversal y se firme el Acuerdo de Escazú. Nos movilizaremos hasta asegurar un futuro donde no nos aterre vivir. Un futuro por debajo de los 1.5 grados de aumento en la temperatura. Queremos un futuro sano y sostenible para toda la vida en la tierra. Y para esto, los necesitamos a todos los seres humanos del planeta. Necesitamos que los adultos se sumen y nos acompañen en este camino.

– ¿Sientes ustedes que el gobierno de Chile nos ha fallado?

– Sí. Lamentablemente, sabemos que el gobierno de Chile por años nos ha fallado. ¿Cómo es posible que 40% de nuestra matriz energética este basada en energías fósiles a carbón?, ¿cómo es posible que existan zonas de sacrificio, y que este gobierno las condene a someterse a 20 años más de contaminación y muerte?, ¿cómo es posible que los últimos diez años se hayan abierto catorce nuevas termoeléctricas a carbón? De hecho, la última fue inaugurada este año, ¿cómo es posible si Chile hace más de dos décadas es miembro de la convención sobre cambio climático de la ONU y en 2015 firmó el Acuerdo de París? Claramente, nuestros gobiernos han cedido al lobby de las empresas contaminantes. Nuestros representantes por décadas no han priorizado nuestro bienestar, no han priorizado nuestro futuro, no han priorizado la vida. Hoy demandamos que los adultos que nos representan se comporten como tales, que escuchen a la ciencia y dejen a un lado el interés económico, pues, el dinero no se puede respirar.

– ¿Para cuándo es esta marcha y qué tan grande será?

– Hoy hacemos un llamado a la sociedad, padres, abuelos, profesores, académicos, científicos, artistas, los invitamos a todos a que se sumen a esta marcha del próximo viernes (mañana) en la Plaza Cívica, es una marcha global por el clima, será la más multitudinaria en la historia de la humanidad. El futuro del planeta está en marcha, es momento que todo Chile y el Mundo también, es la única forma de exigir soluciones reales a esta crisis.

Los interesados en contactar con ‘Viernes Para el Futuro San Felipe’, pueden llamar Damarett al +56973809854, ó bien fridaysforfuturesanfelipe@gmail.com

