¡Para no creerlo!: Valle del Aconcagua no cuenta con un médico legista

¿Sabía usted que no hay médico legista en San Felipe?, ¿que las autopsias de personas fallecidas se deben realizar de lunes a viernes en Quillota, exceptuando los fines de semana? Pues bien, esa es la situación que se vive en nuestra ciudad y que afecta a tantas familias de fallecidos de las diez comunas del Valle de Aconcagua, ya que este servicio cubre tanto las provincias de San Felipe como de Los Andes. Esta situación fue reconocida por el gobernador provincial de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo, reconociendo que en este momento hay un profesional que se está preparando en Valparaíso para ejercer como titular en San Felipe. De todas maneras dijo que este problema no es resorte de la gobernación. Sin embargo está en condiciones de poder informar lo que sucede con el profesional. Lo que se viene para dar tranquilidad a las personas. «En ese sentido, a partir del 01 de enero se dejó de contar con el profesional que estaba a cargo por una determinación del director regional del Servicio Médico Legal, y a partir de ese minuto se inició un proceso de buscar un médico; luego, una vez contratado, se procede a la formación del mismo, porque esta es una especialidad que no es muy recurrente, que no existe mucho en el mundo de los profesionales médicos, por eso hay que formarlos, cosa que toma un tiempo, pero ya se está en ese proceso y esperamos naturalmente que en un tiempo prudente que requiere de este proceso formativo, ya podamos contar nuevamente en la provincia con un médico o una médico, de estas características y formada», señaló. Más adelante dijo que era importante señalar que el servicio se ha continuado entregando tanto en el levantamiento de fallecidos como en la autopsia y entrega de cuerpos; «esto porque hemos contado con el apoyo del Servicio Médico Legal de Quillota, de lunes a viernes, y los fines de semana -sábados y domingos- con médicos in situ acá en la provincia de San Felipe. Por eso el proceso no ha sido tan lamentable, pero sí requerimos normalizar esta situación y poder contar los siete días a la semana con un profesional acá». – ¿Se tiene alguna fecha de cuando termina su preparación el médico en Valparaíso? – No dispongo de esa fecha todavía. Es un proceso que me imagino toma sus meses porque no basta con ser solamente médico, sino que tiene que ser un médico tanatólogo entiendo, además especialista en todo porque hay que recordar que los médicos legistas, de que si se trata de fallecimientos bajo circunstancias extrañas, naturalmente tiene que ver y tiene repercusiones en materia judicial. Reiteró que el médico que se está formando, viene en calidad de titular.