Paralizan trabajadores parquímetros por no pago de sueldos y otras leyes sociales

Concejo Municipal puso término al contrato con la empresa:

Un grupo importante de trabajadores de los parquímetros de San Felipe paralizó sus actividades ayer por incumplimiento de parte de la empresa de las leyes sociales como son sueldos, imposiciones, fondo de cesantía, préstamos en caja de compensación que hasta ayer estaban impagas. También durante la sesión del concejo ayer y por unanimidad, los concejales decidieron terminar el contrato con la empresa de parquímetros, algo que desde la municipalidad señalaron que van a revisar luego que se tenga a la vista un informe del ITO inspector técnico, que en este caso es el director de tránsito Guillermo Orellana.

Por los trabajadores habló Andrés Núñez, quien dijo que este paro se debía principalmente a esos motivos: «Una vez más, ya basta de abusos contra nosotros, no nos han pagado el sueldo, no nos han pagado cotizaciones, la última vez que vinimos acá a la municipalidad, nos dieron una fecha y tampoco cumplieron; después nuevamente los trabajadores, por temor a perder el trabajo, le dimos un plazo de 90 días, a lo cual tampoco la empresa nos cumplió y ya nos cansamos de eso que nos estén dando aspirinas, dipirona. Los hijos de nosotros no pueden esperar, decirles que en diez días más la empresa nos paga, vamos a darles comida entonces. Ya estamos cansados de eso, que la empresa nos diga muchas cosas y después no cumpla con lo acordado, entonces ya estamos cansado y queremos una respuesta ya tajante de la municipalidad», dijo Núñez como vocero.

Los trabajadores denunciaron que la empresa trajo personal de otra ciudad para seguir con el cobro de parquímetros.

Los operarios dieron algunas vueltas por el perímetro de la plaza de Armas de San Felipe manifestando su molestia.

Luego se realizó la sesión ordinaria del Concejo Municipal, donde por unanimidad los ediles decidieron terminar con el contrato.

El concejal Beals dijo lo siguiente: «Nosotros tomamos el acuerdo de término de contrato, pero posteriormente a ese término el alcalde subrogante, que es el administrador, emite declaraciones que no piensa poner término al contrato, y yo solicité poner en tabla la remoción del administrador (Patricio González) para que si no se cumple esta semana, el próximo martes sesionar el concejo y creo que los cuatro votos están para que terminemos el contrato», dijo.

Sobre los plazos que se le han dado a la empresa, dijo que eso habla de una «mala, pésima administración», indicó Beals.

«ESTAMOS COMPLICADOS»

En tanto el representante de la empresa, Daniel Soto, dijo lo siguiente: «Estamos complicados tratando de arreglar todo, vamos saliendo de a poco porque nosotros hemos tenido que pagar cierres de sucursales, lo que deriva en gastos de plata y eso nos ha llevado a estar económicamente un poco apretados, pero ya tratando de solucionar todo, todos los problemas que nos han aparecido en este momento», dijo.

Sobre plazos para solucionar los problemas no quiso hablar; «porque de plazos por mí fuera hoy día, hay uno más arriba que se está moviendo por todos lados, buscando nuevos proyectos para poder generar más lucas para la empresa, pero plazos no puedo dar», señaló Soto.

El representante reconoció que están atrasados tres meses en los pagos a las Cajas de Compensación.

Aclaró que la gente que trajo es gente que tiene necesidad de trabajar y los trajo a San Felipe.

Comentó que hasta el momento los compromisos que han adquirido con la municipalidad están cumplidos; «los convenios están pagados, la participación está cancelada, así es que hasta el momento estamos cumpliendo con la municipalidad, lo que pasa es que nos estamos atrasando con los chicos, pero tratando de cubrir a más tardar el viernes ya estarían todos con sus sueldos pagados antes del cinco», señaló Daniel Soto, representante de la empresa.

Por su parte el alcalde subrogante, Patricio González, dijo que él para poner término al contrato con la empresa, necesita el informe del ITO Inspector Técnico que en este caso es el director de Tránsito, Guillermo Orellana, «porque hay que cumplir ciertas formalidades», dijo.

Lo anterior en cuanto a la información que hay sobre el incumplimiento de la empresa con los trabajadores, porque con la municipalidad ha cumplido: «Nosotros no lo tenemos bien claro que haya incumplimiento del pago de la concesión», señaló González.

Al finalizar Andrés Núñez, vocero de los trabajadores que estaban presentes durante la sesión del Concejo, dijo que la votación de los concejales donde se pone término al contrato, lo toman como «un triunfo, esto para los trabajadores, para que cualquier empresa que venga de afuera o de Santiago, de cualquier lado que venga, no venga a pisotear a la gente de acá de la zona», señaló.