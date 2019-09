Parquímetros: Este lunes se realizará el primer comparendo en la Inspección del Trabajo

Trabajadores se autodespidieron:

Reuniendo documentos para entregárselos a la abogada de la CUT, Julia Urquieta, se encontraban ayer en la mañana en la plaza cívica, los trabajadores autodespedidos de la empresa de parquímetros de San Felipe.

Así lo confirmó a nuestro medio la presidenta del Sindicato, Rosa Olivares: «Sí, estamos reuniendo documentos para la abogada, para el comparendo del lunes, y en estos momentos nos estamos reuniendo todos los trabajadores, vamos a ser 33 ahora ya que la niña que tiene fuero también se va a incorporar al autodespido», dijo la dirigente

– ¿Con qué tiene que ver la documentación?

– AFP, Fonasa, seguro de cesantía y lo que nos deben en la Caja de Los Andes, y aparte de eso el contrato de trabajo como para sacar los finiquitos.

– ¿Qué van a hacer con todo esto, tienen una abogada?

– Sí, lo que pasa que igual nosotros contratamos una abogada que es la abogada de la CUT, la señora Julia Urquieta, pero ella nos está viendo todos estos casos.

– ¿Pero ustedes van a llegar a tribunales, qué va a pasar con esto?

– Mire, todo depende del lunes, cómo nos vaya en el primer comparendo que tengamos, porque se supone se va a presentar la empresa, pero yo creo cosa que no va a ser, entonces yo creo que vamos a tener que ir a tribunales, lo más probable.

– Ese comparendo es en la inspección del Trabajo.

– Claro, el lunes en la Inspección del Trabajo tenemos… bueno, es relativo, es a las once que va a venir una gente de Valparaíso para atendernos, porque igual nosotros somos como muchos, entonces para atendernos a nosotros nomás.

– ¿Cómo han sido estos días?

– Uff, igual cansadores, y estamos ya colapsando con todo esto, queremos que puro se termine para seguir con la empresa nueva, si es que la empresa nos recibe, porque bueno, igual eso es lo que dijeron en la municipalidad o vamos a ver qué decide la empresa nueva que llegue.

– Volviendo a eso mismo, ¿puede ser una condición que le coloquen a la nueva empresa de contratarlos a todos ustedes o no?

– Mire, esa condición es la que puso el alcalde, vamos a ver ahora si la acepta la empresa nueva que llegue.

– ¿Qué han sabido de la empresa nueva o han escuchado algo ustedes quien podría venir?

– Mire, lo único que ayer nos informaron que hoy día (ayer), era último día para que las empresas se tiraran a licitar, no a licitar, pero que llegaran acá como para…

– Son cuatro meses no más.

– Claro, son cuatro meses, pero de ahí vuelven a licitar y a ver qué empresa va a quedar de nuevo y si nos vuelve a contratar, porque ahí va a depender de los trabajadores, como hagan su trabajo.

– ¿Qué esperanzas o expectativas tienen ustedes?

– Mire, nosotros igual en este momento estamos ansiosos porque estamos metidos con lo que es esta empresa, en lo posible acabar luego todos estos trámites y todo, pero de ahí seguir de cero y si nos van a contratar de nuevo, bueno feliz por eso, pero ojalá sea así.

– Están bien unidos por lo que se puede apreciar.

– Sí, es que este grupo siempre ha sido unido, de repente nos desunía la misma empresa, porque con todos sus problemas que tenía nos desunía, pero sí, ahora estamos súper unidos, sobre todo las personas del sindicato, cosa que al primer instante no estaban todos en el sindicato y después se aliaron todos.

– En concreto qué les debe la empresa, ¿suple, sueldos?

– Claro, ahora no nos dieron suple, pero ahora nos deben todo el mes, o sea la mayoría del mes porque a nosotros nos cierran el día 25, cosa que ayer (martes), nos presentamos y no nos dejaron trabajar ni tampoco firmar el libro, entonces ahora nos deben este mes, nos deben Fonasa, seguro de cesantía, FC (fondo de cesantía), la Caja Los Andes, que es lo más que nos preocupa la Caja de Los Andes, porque al final a nosotros ya nos descontaron esas platas y de hecho nos descontaron más de lo que nos debían haber descontado porque nos descontaron con intereses, porque este caballero se empezó a atrasar desde el primer mes y de ahí que a nosotros nos descontaron con interés entonces.

– ¿O sea que asumieron ustedes esa parte?

– Claro, o sea los meses que él tiene cancelado, eso lo asumimos nosotros, pero con lo retroactivo, él no había cancelado el primer mes, se lo adjuntó con todo lo otro, entonces al final un préstamos de 62 lucas estamos pagando 110 lucas.

– ¿Entonces cuándo se reúnen ustedes en la Inspección del Trabajo?

– El lunes como a las once vamos a reunirnos todos acá en la inspección, para ver cómo nos va en primera instancia con la empresa, que yo creo que no se va a presentar, es lo más lógico.

Posteriormente el grupo de trabajadores se dirigió hasta las oficinas de la empresa para hacer entrega de la ropa de trabajo, sin embargo no estaba el dueño, pese a que dijo que iba a estar.