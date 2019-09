ACTUALIDAD Ahora roban gran cantidad de vestidos de ‘chinas’ en céntrico quiosco

Patricio Jofré deberá seguir esperando el pago de sus licencias médicas por cáncer

Conocido ex dirigente vecinal: De nada sirvió la gestión realizada por el senador Francisco Chahuán ante autoridades regionales de la Compin. De nada sirvió la gestión del senador Francisco Chahuán para que recibieran a la esposa de Patricio Jofré, María Elena, para agilizar el pago de sus licencias por padecer de cáncer. Esto porque simplemente le fue mal, pese a haber ido a Viña del Mar y Santiago.

«Mal porque el señor Chahuán me mandó a la Compin de Viña y es lo mismo que acá, es la Compin de acá de San Felipe, es lo mismo, allá no hay solución. Si aquí la solución es que en la Superintendencia de Salud, tenga un entrevista con un jefe o alguien, eso es lo que hay que hacer, es lo único, que ellos puedan solucionar el problema, nadie más».

– Pero su esposo dijo que usted había ido a Viña del Mar y de ahí se trasladó a Santiago, ¿qué pasó?

– Yo fui a Santiago, fui a ver porque nosotros en agosto hicimos otro reclamo a la superintendencia, entonces ahora dicen que tenemos que esperar la respuesta solamente son 30 días hábiles y cómo yo fui el 20 de agosto más o menos, así es que tengo que esperar, son 30 días hábiles que hay que esperar resultados.

– O sea hasta el momento no ha pasado nada.

– Nada, no nada, o sea ese día algunas personas me llamaban y me decían qué bueno, estaban súper contentas. Yo les dije que lamentablemente no tuvimos ninguna solución, nada, si yo al señor Chauán le dije, yo le dije personalmente a él, lo único que a nosotros nos puede salvar de esto de que nos solucionen el problema es la superintendencia, nadie más, si aquí las Compin no tienen nada que hacer.

– ¿Pero la superintendencia qué tendría que hacer?

– Ellos son los que tienen que decir sí o no.

– ¿Si se paga?

– Exacto, ellos son solamente, ellos le traspasan la información a Compin para que paguen exactamente, pero nada más, no tienen nada que ver las Compin, aquí es la superintendencia que tiene que ver. Siempre le dije al señor Chahuán que aquí es la Superintendencia de Salud la que tiene decir sí o no, se va a pagar o no se va a pagar, ellos tiene el poder como se puede decir.

– ¿Fue un viaje perdido?

– Viaje perdido, imagínese no tener plata y conseguirnos dinero para ir a Valparaíso, después a Santiago, imagínese todo el día por allá.

– ¿Patricio cómo está?

– Ahí está más o menos, le salió bien gracias a Dios la biopsia que estábamos esperando, solamente… anímicamente está mal y eso es lo que a mí me importa, que él esté bien de ánimo, eso se soluciona con el pago de sus licencias, le va a dar esa tranquilidad. Bueno, si las demás licencias no se pudieron pagar, bueno que le paguen éstas, las del cáncer, son del mes de febrero, las otras están listas pero no se pueden pagar porque no tienen los noventa días de previsión.