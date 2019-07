Patricio Jofré, exdirigente vecinal, Implora que Compin le pague 18 licencias médicas rechazadas

Pese a encontrarse mejor de salud, sigue pasándola mal el conocido exdirigente vecinal Patricio Jofré, quien padece de un agresivo cáncer. Sin embargo, desde hace tiempo tiene problemas a su rodilla izquierda y hasta el momento no le hagan pagado 18 licencias médicas. Se queja que lo dicho por las autoridades entre ellas el Ministro de Salud junto al presidente de la república es falso, porque todavía no se soluciona el problema que son los pagos.

Lo encontramos caminando en la calle junto a su esposa y aprovechamos de conversar con él teniendo en cuenta que como medio divulgamos un beneficio que realizó en la sede de la PAC.

«De salud estoy muy, pero sigo esperando el tema de mis licencias como dijo el señor presidente de la república que se iba a solucionar todo…mentira…mentira, porque a mí se me siguen rechazando las licencias, hoy día tengo cinco licencias rechazadas por no tener los 90 días cotizados para poderme pagar por el tema de mi cáncer y eso me tiene un poco desganado en lo emocional, pero yo creo es lo que me tocó vivir y nos tocó vivir a los chilenos que estamos en esta situación del famoso rechazo de las licencias médicas», dice Jofré.

– ¿En total cuántas licencias médicas le deben a usted?

– Son 18 meses, doce mese rechazados por una patología que según la Compin (Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez) es irrecuperable, pero la doctora tratante me va a operar, el problema es corte de meniscos «rodilla izquierda y osteonecrosis de la misma rodilla, pero la doctora dice que sacando lo que está cortado quedaría súper bien, pero yo pienso que el sistema de la revisión de las licencias médicas no se realiza, no sé, este tiene tanta fecha…tanto tiempo ya para fuera, entonces y creo que hoy en día en ese estado estamos, yo he visto mujeres embarazadas, con niños, que también se les rechaza las licencias entonces ¿de qué estamos hablando? si el presidente y el ministro de la Salud dicen que se van a solucionar los problemas de nuestras licencias…no lo veo por donde, antes de ayer veía al caballero que abrió el extintor en la superintendencia donde él dice que es falso lo que se ha dicho, porque a él tampoco se la han pagado.

– ¿O sea, a usted tampoco le han pagado las licencias?

– No… ninguna… ninguna ni las de la rodilla y hoy día la del cáncer.

– ¿Cómo está del cáncer, la otra vez se hizo un beneficio?

– Bueno el beneficio me sirvió para costearme las idas a Valparaíso…siempre agradecido y hoy día no me encuentro en una situación económica aceptable es decir hoy día vivo de lo que dos hijas me cooperan, tengo una hija que vive conmigo ella es asistente de la educación, ella es quien corre con los gastos de la casa y siempre andar pidiendo para poder subsistir…no debiera ser así porque si a mí me operan y me hacen todo el tratamiento que corresponde yo tengo que salir a trabajar, pero en esta instancia no puedo subir escalas no puedo hacer fuerza hoy día con el cáncer menos, entonces ahí estoy.

– ¿Pero en algún momento podría volver a trabajar?

– Sí…si…si.

– ¿Tiene la esperanza o es recuperable?

– No…yo tengo la esperanza si todo es recuperable, yo le puesto harto de mi parte y ahí estoy de hecho usted me vio cuando hicimos la primera entrevista lo delgado que estaba, llegué a setenta kilos de 96 llegué a 70, hoy estoy en 68 más o menos.

– ¿Cómo está de su cáncer, se lo está tratando, cómo va eso?

– El cáncer…ya me hice las radioterapias las quimioterapias, el miércoles fui a la consulta con el doctor y ya quedo a plena disposición de él, para que sea operado ahora, esta operación se va a demorar de aquí al 20 de agosto tiene que operarme sí o sí.

El cáncer que tiene le complica el colon, «he estado medio complicado así es que ahí estamos viendo el tema de la famoso bolsa que me van a poner», dice Jofré.

PIDE RESPUESTAS

Es enfático en señalar que no ha dejado el tratamiento, siempre ha estado en tratamiento «por eso digo que la famosa Compin y gente que trabaja en ellos no toman en consideración que uno no es él que determina ni el doctor tampoco son máquinas que determinan a cada uno, en el caso no estoy haciendo algo que no corresponde…estoy haciendo algo que me corresponde, ahora referente a las licencias médicas sobre el cáncer no pueden ser pagadas porque no tengo pagado los noventa días de imposiciones, ¿cómo voy a tener noventa días? si no trabajo por el tema de mis licencias e ahí el gran detalles, yo consulté en la caja de compensación, no me las pueden pagar porque no tengo los noventa días ¿quién debe autorizar esto?, son las Compin, yo conversé con el presidente de la Compin San Felipe y según él no puedo hacer nada, son ellos los que pueden autorizar, hice una reconsideración a la superintendencia de la Compin Valparaíso y nuevamente me salen rechazadas, pero yo mandé a pedir las licencias del tema de mi cáncer y me sale el problema de la rodilla, que dice que tengo 1.000 o no sé cuanto días, que por eso no me pueden dar la autorización que la patología es irrecuperable, ¿quien firma esto?, yo pienso que no lo lee», concluye Jofré.