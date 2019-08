Perdieron a su bebé en un accidente y crearon fundación para ayudar a otros niños

ACTUALIDAD Sospechosa mochila obligó a evacuar Servi Estado ante presunto artefacto explosivo

Fundación Huellas de León entrega felicidad a niños en hospitales: Muy sabia es aquella conocida frase que dice: «Si la vida te da limones, haz con ellos una limonada», sugiriéndonos explícitamente que por más grande que sea la adversidad, hay que tratar de sacar de ella algo positivo. Tal pareciera que esta premisa la hizo suya una familia sanfelipeña y un gran grupo de amigos de la misma. LA TRAGEDIA

Los hechos ocurrieron a mediados de febrero de 2019 en una autopista cercana a la comuna de Hijuelas, cuando resultaron al menos once personas lesionadas en un accidente de tránsito múltiple que se registró la tarde del 11 de febrero en la Ruta 5 Norte y que involucró a seis vehículos.

Ese hecho, ocurrido a la altura del kilómetro 102 de la Ruta 5 Norte, obligó a los socorristas a trasladar a los lesionados al hospital de La Calera, sin embargo tres menores de edad fueron derivados hasta el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Uno de esos niños era la guagua que nos ocupa el día de hoy, el pequeñito León Ignacio Gutiérrez Cantillano, de 20 meses de vida en ese momento, el pequeñito falleció tres días después.

Esta tragedia si bien quebró por completo a toda la familia Gutiérrez Cantillano y amigos cercanos, permitió a la vez que durante más tiempo los padres del menor fallecido tuvieran que estar ligados de manera directa con los hospitales Gustavo Fricke y Van Buren, pues sus dos hijas Sofía de 13 y Emely de 13 años de edad, quedaron también graves en estos centros médicos a raíz del accidente. CREAN FUNDACIÓN

Fue a causa de este desenlace, la muerte del pequeño León, que la familia creó una fundación llamada Huellas de León, con la que no solamente honran el recuerdo del infante, sino que también hacen felices a otros niños hospitalizados en los hospitales que visitan.

Diario El Trabajo habló con la madre del niño, Prisilla Cantillano, madre del bebé, «fue en esas semanas visitando los hospitales cuando notamos mi esposo y yo, y mis niñas, que habían muchos a niños internados a quienes nadie los visita, con cualquier cosa insignificante ellos tienen que buscar jugar, no hay asistencia en ese aspecto, en el caso de mi hijo León, nosotros autorizamos la donación de sus órganos, en este caso fue su corazón, hígado y sus riñones, con esa visión nace nuestra fundación, donamos juguetes en los hospitales a los niños, material didáctico para que ellos dibujen y estén ocupados, es por esta razón que hoy queremos presentar Huellas de León a la opinión pública, para incentivar a todos a que donen sus órganos si la vida los pone a elegir», comentó Priscilla.

Según informó esta sanfelipeña, la fundación se instauró el 31 de marzo de este año, cuenta con 20 socios y este sábado estará visitando los hospitales San Camilo de San Felipe, San Juan de Dios de Los Andes, y los de Viña del Mar y Valparaíso, para entregar regalos y felicidad a los pequeñitos internados. Estas 20 personas harán cuatro grupos de cinco voluntarios. Cada uno aporta una cuota mensual y con ese dinero la fundación funciona. Los interesados en apoyar esta fundación, pueden llamar al +56963147116.

