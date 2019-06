Perjuicio de entre 4 a 5 millones de pesos en daños y robo de especies sufrió Club Auca

Daños millonarios, más el robo de un Smart TV de 55 pulgadas, equipo musical, amplificación sufrió sede de Los Aucas ubicada en Pje. Juana Ross en pleno centro de San Felipe.

Alrededor de un millón de pesos en especies, más tres a cuatro millones de pesos en daños, fue la consecuencia de un robo que afectó a la sede del Club Aucas de San Felipe, la que está ubicada al final del pasaje Juana Ross, para ser más exactos, casi frente al acceso al Servicio de Salud Aconcagua.

La información fue entregada por uno de sus directivos, el ex concejal de San Felipe y profesor Julio Silva Calderón, quien reconoció que «el ladrón solitario» atacó de nuevo como lo hizo en la joyería de Luis Salinas ubicada en calle Coimas y en otros locales: «Nosotros decíamos algún día nos va a tocar, bueno hoy día a las 07:30 horas me llamó uno de los socios que administra esta sede, que le habría comunicado don Jorge Godoy que es el encargado del servicio de salud, a quienes le arrendamos la sede, que habían entrado a robar, así es que rápidamente concurrí hasta la sede, llamé a los otros socios y nos encontramos aquí que en el sector norte del salón hay un forado grande, rompieron todo el internit y por ahí se metió. El tipo debe haberse caído porque se nota, nosotros tenemos nuestros mástiles institucionales, hay un pódium y otros artefactos que están todos destruidos; hay tierra donde este tipo rompió el techo, lamentablemente sufrimos el robo de un smart TV marca Samsung de 55 pulgadas, y un equipo musical más amplificación. Todo esto lo logramos en base a proyectos que presentamos al FNDR, por lo tanto son cosas que nosotros utilizamos en nuestras actividades sociales, los arrendamientos a los grupos que vienen acá y el daño más grande es que hay que reparar ahora el techo y esto se debe específicamente al sector eriazo que hay detrás, donde están construyendo estacionamientos tengo entendido», dijo.

Se queja una vez más y cómo lo han hecho mucho las víctimas de la delincuencia, que estos hechos ocurren en pleno centro de San Felipe: «Esto fue de madrugada, o sea por las características, además nosotros no teníamos un candado de seguridad en la puerta, porque eso habría permitido que este señor hubiera quedado encerrado, porque la altura del techo es de tres metros, entonces salir con los artefactos por ahí habría sido imposible, pero como la puerta no tenía el candado de seguridad, él pudo desde adentro abrir y por allí salió», señaló Silva.

Julio Silva Calderón avaluó el robo en un millón de pesos. Mientras que los daños de tres a cuatro millones de pesos.

El sujeto colocó una escalera para alcanzar el techo, romper el cielo e ingresar a robar.