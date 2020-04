ACTUALIDAD Mujer proveniente de Puente Alto fue detectada portando el Coronavirus

CEA aprueba por unanimidad sondajes mineros de Compañía Minera Vizcachitas Pese al rechazo general de comunidad y autoridades: A pesar del rechazo e indignación que provoca en la comunidad y autoridades de Putaendo, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Valparaíso (integrada por el intendente y Seremis) aprobó hoy por unanimidad la Declaración de Impacto Ambiental 'Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas' de la Compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH). Así lo informó en un comunicado la propia minera, señalando que "este proyecto, que se extenderá por un periodo de 4 años (48 meses), tiene planificado ejecutar un máximo de 350 sondajes en el sector de Las Tejas. Para ello se construirán 73 nuevas plataformas de sondajes y se utilizarán 51 preexistentes que cubren un área de 8,8 hectáreas seleccionadas entre distintas alternativas por su bajo valor ambiental, resguardando desde su diseño el cuidado por el medio ambiente. "El consumo promedio de agua que se utilizará en este proyecto será de 2,2 lts/s provenientes de vertientes que nacen, corren y mueren dentro del predio. Es importante recordar que el proyecto minero de CMVH no tiene contemplado utilizar agua del Río Rocín en ninguna de sus etapas, por lo que no afectará en cantidad ni en calidad ese caudal. "Además, Compañía Minera Vizcachitas Holding reitera que, durante la ejecución de este trabajo de sondajes, no habrá afectación de los glaciares de roca ni de los humedales del sector. "En los próximos meses CMVH tiene planificado el inicio de la ejecución del proyecto de sondajes para lo cual acondicionará las huellas de acceso a las plataformas y habilitará las instalaciones auxiliares. "Lo anterior demandará una inversión estimada de US$ 25.000.000 (veinticinco millones de dólares) y se proyecta emplear a 100 personas aproximadamente en forma directa, más los empleos indirectos que genera este tipo de actividades. "Esta etapa de sondajes forma parte de los análisis que requiere el proyecto para aumentar las certezas geológicas de la zona y así avanzar en su estudio de prefactibilidad. "Durante 2019, CMVH sostuvo diálogos abiertos con organizaciones y grupos comunitarios de Putaendo y sus alrededores, donde se abordó en detalle la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para los trabajos de prospección que debe realizar el proyecto, se despejaron dudas y se acordaron algunos planes de trabajo que permitirá potenciar la convivencia de la identidad agrícola, ganadera y turística de la comuna con este proyecto", finaliza el comunicado.