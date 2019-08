Piden a Contraloría clarificar licitación de las nuevas PRT en el Valle de Aconcagua

Plantas de Revisión Técnica San Felipe y Los Andes:

Consejero regional Rolando Stevenson advierte que tanto San Felipe como Los Andes quedarían sin planta.

Este lunes el Consejero Regional Rolando Stevenson Velasco llegó hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para presentar una denuncia por incumplimiento de funciones e irregularidades en el proceso de licitación, con respecto a la instalación de las nuevas plantas de revisión técnica tanto de San Felipe como Los Andes.

Según el consejero, la situación se agrava, contrario a lo que dicen algunas personalidades y autoridades: «Con fecha 14 de agosto y bajo el número 231 el jefe provincial de Vialidad de Los Andes notificó a la planta nueva de esa ciudad, que estaba ubicada en San Rafael, que no podía funcionar porque no tiene hechas las mitigaciones respectivas que les exigía el contrato, por lo tanto no sólo San Felipe va a quedar sin planta sino que también Los Andes, porque el Seremi de Transporte tenía decidido cerrar todas las plantas -por orden del Ministerio de Obras Públicas- que perdieron la licitación el 30 de septiembre. Sin embargo ayer (lunes) el subsecretario extendió este plazo hasta el 30 de octubre, pero en la práctica, estando cerrada la planta nueva que no está funcionando en Los Andes y no existiendo la planta en San Felipe, porque la empresa nunca se instaló como se debía, prácticamente el Valle de Aconcagua queda sin cobertura en este sentido. Esto es realmente una situación que va a afectar a miles de personas y que es responsabilidad del MOP y sus representaciones regionales, porque aquí hay fallas administrativas, no se aplicaron las multas efectivas en los casos que corresponden o los términos de contrato», indicó el CORE.

Por todo lo anterior, agregó Stevenson, el día lunes «hice una presentación ante la Contraloría Regional de Valparaíso, que recepcionó oficialmente la denuncia bajo el número WO-12452019, por incumplimiento de funciones, irregularidades en licitaciones y porque no se están exigiendo el cumplimiento de las medidas de mitigación de Vialidad por parte del MOP, esto va a ser ya procesado y notificaron ayer (lunes) y esto es una situación que agrede a mucha gente y a mí me extraña lo pasivo que están, salvo algunas instituciones que han reclamado, lo pasivo que están los usuarios en este asunto, y frente a la mirada impávida de las autoridades, derechamente si yo no hubiese hecho estas denuncias formalmente a través de los medios de comunicación y debidamente fundada, como ha sido siempre mi costumbre, esto no se hubiese sabido y la gente se hubiera encontrado de sopetón con una situación que es totalmente irregular», indicó Stevenson.

El consejero llamó a poner atención a los dueños de microbuses y de camiones, taxis colectivos y esencialmente al público en general y usuarios: «Esta es una situación seria y grave, aquí no vale ‘yo voy a hablar con la ministra’, la planta móvil no es ninguna solución, por el contrario, si se autorizara nuevamente o cumpliera con las exigencias legales la planta de Los Andes quedaría fuera de uso porque no es lo mismo atender una provincia que dos provincias, tendría que tener nuevas adaptaciones, entonces aquí es un problema administrativo, hay un problema de licitaciones, hay un problema grave que recién se está descubriendo», finalizó Rolando Stevenson Velasco.