Piden Cadena Perpetua Calificada para el imputado por el crimen de Ámbar Lazcano

Bajo fuertes medidas de seguridad se realizó la Audiencia de Preparación de juicio oral en contra de Miguel Espinoza, quien actualmente está recluido en la cárcel de Valparaíso. LOS ANDES.- Poco más de una hora duró la Audiencia de Preparación del Juicio oral de Miguel Espinoza Aravena, imputado por el delito de Violación con Homicidio de la pequeña Ámbar Lazcano, ocurrido en abril de 2018 en la comuna de Rinconada.La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público de Los Andes representado por su fiscal jefe Ricardo Reinoso hizo un pormenorizado relato de los hechos, se informó de los testigos que declarará en el juicio, los medios de prueba, informes periciales y documentales.

El fiscal hizo un relato de lo acontecido entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril de 2018, cuando Miguel Espinoza se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Villa Colunquén de Rinconada al cuidado de la pequeña Ámbar, sobrina de su esposa. En primera instancia mencionó que desde mediados de 2017 cuando la pequeña quedó al cuidado de la familia de Espinoza, fue víctima de malos tratos físicos que fueron detectados por su entorno escolar y social.

La noche del día 27, Miguel Espinoza envió a sus tres hijos a la casa de la abuela paterna para quedarse solo en el inmueble con la pequeña Ámbar. Fue entre las 20: horas y la 1:30 de la madrugada del 28 el imputado habría accedido carnalmente a la pequeña (aún se presume su inocencia), causándoles lesiones en la zona anal y traumatismo abdominal con lesión gástrica consistentes en la rotura del estómago, heridas que le causaron la muerte.

Estos hechos configura a juicio de la fiscalía el delito de Violación con Homicidio, razón por la cual se pidió la pena de Presidio Perpetuo Calificado, es decir, que el condenado deberá estar 40 años en la cárcel antes de poder optar a alguno beneficio extrapenitenciario. ¿CASO INVENTADO?

No obstante, el abogado defensor del imputado, Homero Caldera Calderón, descartó la acusación de Violación con Homicidio, argumentando que en base a los antecedentes oficiales la rotura gástrica que se le produjo a Ámbar fue 48 horas antes de su deceso en el interior del jardín infantil, «y eso genera una peritonitis que es atendida en el Hospital San Juan de Dios, donde es operada y luego es enviada a San Felipe, donde se produce el shock séptico que deriva en su muerte».

Enfatizó que esta no es una interpretación antojadiza de la defensa, «pues el informe tanatológico del Servicio Médico Legal de Valparaíso descartó toda violación. Es más, cuando se hace un rastreo de muestras biológicas como semen o espermatozoides en el cuerpo de la víctima, no se encuentra nada, y cuando detienen a mi representado, él declara voluntariamente lo que había sucedido y autoriza que le realicen todo tipo de exámenes, y es ahí donde se empieza a construir la teoría de la fiscalía y en el juicio se verá si es real o simplemente una ‘Torre de Babel». Caldera remarcó que todos los informes periciales no dan cuenta de la existencia de violación, ya sea anal o vaginal. SEGUIRÁ PRESO

En la audiencia se discutió también una revocación de la medida cautelar de Prisión Preventiva que Miguel Espinoza cumple en la cárcel de Valparaíso, sin embargo, oídos los argumentos de las partes, la magistrado Valeria Crosa consideró que los antecedentes no había variado y la mantendrá hasta el día del juicio.

Los antecedentes del auto de apertura serán enviados el día lunes al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, en donde se fijará la fecha para el juicio que debería llevarse a cabo en el mes de octubre. Vecinos no descartan protestar contra instalación de planta de revisión técnica »